जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी को यूं ही राग- व‍िराग की नगरी नहीं क‍हते, रव‍िवार को दोपहर में आसमान में गर्जना करते वि‍मान गुजरे तो गुजरे हुए लोगों को महाश्‍मशान मण‍िकर्ण‍िका में भी मोक्ष की राह में कुछ देर थमना पड़ा। नजारा यूं द‍िखा क‍ि च‍िता को आग देने की तैयारी में लगे व्‍यक्‍त‍ि के करीबी ने आसमान में गुजरते व‍िमान को भी देखने की ह‍िदायत दे डाली।

जीवन म‍िथ्‍या और मृत्‍यु सत्‍य के भावों से परे आयोजन जब चरम पर पहुंचा तो महाश्‍मशान में आग देने के पहले क‍िसी ने टोक द‍िया, बोला - 'फुंक‍िहा बादी मा, ऊपरा आंखि‍या त सेंक ला पह‍िले'। आयोजन के दौरान महाश्‍मशान में अपनों की अंत‍िम यात्रा पर आए लोगों को काशी की बंद‍िशों ने छकाया तो बहुत लेक‍िन मोक्ष की राह पकड़ महाश्‍मशान आए तो एयर फोर्स का मेगा शो भी घाट झांक न‍िहार ल‍िया।

मणिकर्णिका से राजघाट तक लगी कतार, गलियां जाम

मणिकर्णिका घाट से लेकर राजा घाट तक देखने वालों की लंबी कतार लगी रही। चौतरफा गलियां जाम रहीं, भीड़ को देखते हुए दो पहिया वाहनों पर रोक लगा दी गई। शीतला घाट से राजा घाट तक लगातार लोगों का आना-जाना लगा रहा।

शवदाह रोक बोले - रुका चाचा, विमान देखा

मणिकर्णिका पर सबसे भावुक दृश्य दिखा, शवदाह करने आए लोग भी चिता के पास रुक गए। एक दूसरे से बोले - "रुका चाचा, विमान देखा, फिर दाह संस्कार करब।" यह दृश्य बता रहा था कि काशी में पराक्रम की पूजा, परंपरा से भी बड़ी हो गई।