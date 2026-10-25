जागरण संवाददाता, वाराणसी। मालिक, एतना हार्न काहे बजावत हउआ, का अब सड़किये से उड़ब का, एयर शो खत्म होने के बाद सड़क पर गाड़ियों के शोर के बीच एक बनारसी का यह सवाल आसपास खड़े लोगों को भी गुदगुदा गया।

दूसरे ने तपाक से कहा, अरे भइया, आगे गाड़ी त हिलत ना हव, फिर इंकरे पीं-पों से कौन रास्ता खुल जाई। तीसरे ने तंज कसा, राफेल के पायलट से ज्यादा इंके तेजी हव, अभी जगह मिली त इहे से उड़ के चौकाघाट पहुच जइहन

गंगा के ऊपर राफेल और दूसरे विमानों की गर्जना ने बनारसियों को गर्व और रोमांच से भर दिया था।

वायुसेना के जांबाजों ने जिस तालमेल, सटीकता और अनुशासन से हवाई करतब दिखाए, वह काबिले तारीफ रहा। मगर शो खत्म होते ही सड़क पर वीआइपी गाड़ियों के काफिले के बीच हार्न की ऐसी होड़ मची कि लोगों का सुकून छिन गया।