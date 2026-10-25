जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी के नमो घाट पर रविवार को भारतीय वायुसेना के भव्य एयर शो ‘विंग्स ओवर गंगा’ ने तिरंगे का जलवा बिखेर दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुद इस रोमांचक नजारे को देखा। वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन गंगा के आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना गूंजी।

दोपहर करीब एक बजे नमो घाट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी वायुसेना की सफेद टोपी और काला चश्मा पहने शो देखने बैठे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। घाट पर और गंगा पार रेती पर हजारों काशीवासी उमड़ पड़े थे।

‘हर हर महादेव’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे गूंज रहे थे। एयर शो का सबसे खास पल तब आया जब सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के नौ विमानों ने रंगीन धुएं से आसमान में तिरंगे की आकृति बनाई। तीन किरण विमानों ने ‘वी’ फार्मेशन में उड़ान भरकर तिरंगे के रंगों की छटा बिखेरी।

एमआई-17 हेलीकाप्टरों ने ‘ओंकार’ फार्मेशन में राष्ट्रीय ध्वज लेकर उड़ान भरी। राफेल, सुखोई-30 एमकेआई, तेजस, मिराज-2000 और चिनूक हेलीकाप्टरों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। सरंग हेलीकाप्टर टीम की समन्वित उड़ान ने भी दर्शकों को रोमांचित किया। काशीवासियों ने विमानों की कलाबाजी देखकर तालियां बजाईं और जयकारे लगाए।