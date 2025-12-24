राकेश श्रीवास्तव, जागरण वाराणसी। मुंबई की महत्वपूर्ण ट्रेन महानगरी, राजगीर की बुद्ध पूर्णिमा व गांधीनगर की साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब बनारस रेल मंडल (पूर्वोत्तर रेल) की हो गई हैं। रेलवे बोर्ड ने इन तीनों ट्रेनों को बनारस रेल मंडल को सौंपते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत इन ट्रेनों का रखरखाव भी बनारस रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा, जिससे इनका नया ठिकाना वाराणसी कैंट के बजाय बनारस रेलवे स्टेशन होगा।

रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार, 22177/22178 महानगरी एक्सप्रेस अब बनारस रेलवे स्टेशन से सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर रवाना होगी। यह ट्रेन वापसी में कैंट रेलवे स्टेशन पर (3:35 बजे गुजरते हुए) बिना रुके 3:50 बजे सीधे बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।

इसी प्रकार, कैंट (वाराणसी) से राजगीर के बीच चलने वाली 14224/14223 बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस, जो पहले सुबह 8:30 बजे कैंट रेलवे स्टेशन से खुलती थी, अब बनारस रेलवे स्टेशन से सुबह 8:15 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन कैंट (वाराणसी) में रुके बिना अपने गंतव्य की ओर जाएगी। वापसी में यह गाड़ी सुबह 6:40 बजे कैंट (वाराणसी) पहुंचती थी, लेकिन अब यह सीधे बनारस रेलवे स्टेशन पर सुबह 6:55 बजे पहुंचेगी।

इसी प्रकार, कैंट (वाराणसी) से गांधीनगर कैपिटल के बीच चलने वाली 22467/22468 साप्ताहिक ट्रेन, जो पहले कैंट (वाराणसी) से भोर में 3:15 बजे खुलती थी, अब बनारस रेलवे स्टेशन से 3:10 बजे रवाना होगी। नई व्यवस्था के तहत यह ट्रेन कैंट रेलवे स्टेशन न जाकर लोहता के रास्ते आवाजाही करेगी। वापसी में यह गाड़ी दिन में पहले की तरह 11:15 बजे कैंट (वाराणसी) की जगह सीधे बनारस स्टेशन पर पहुंचेगी।

इन परिवर्तनों से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और यात्रा का समय भी कम होगा। बनारस रेलवे स्टेशन पर इन ट्रेनों के ठहराव से यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। रेलवे प्रशासन ने इस बदलाव को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया है। बनारस रेलवे स्टेशन पर इन ट्रेनों के ठहराव से न केवल यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि इससे स्टेशन की गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। रेलवे प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी और इससे स्टेशन पर व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।