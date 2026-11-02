फिर पुराने नंबर से दौड़ेगी महानगरी एक्सप्रेस , बनारस-एलटीटी एक्सप्रेस का भी बदला नंबर

जागरण संवाददाता, वाराणसी। रेल प्रशासन ने महानगरी एक्सप्रेस और बनारस-एलटीटी एक्सप्रेस के नंबरों में परिवर्तन किया है। दोनों ट्रेनें एक जनवरी 2027 से अपने पुराने नंबरों से संचालित होंगी। रेल प्रशासन के अनुसार गाड़ी संख्या 22177 वाराणसी-मुंबई महानगरी एक्सप्रेस एक जनवरी 2027 से पुराने नंबर 11093 से चलेगी। वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 22178 मुंबई-वाराणसी महानगरी एक्सप्रेस इसी तिथि से 11094 नंबर से रवाना होगी।

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 12167 लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी)-बनारस एक्सप्रेस का नंबर बदलकर एक जनवरी 2027 से बदलकर 11067 कर दिया जाएगा। जबकि वापसी गाड़ी संख्या 12168 बनारस-एलटीटी एक्सप्रेस भी परिवर्तित नंबर 11068 से चलेगी। गौरतलब है कि संसदीय समिति ने इन दोनों ट्रेनों के सुपरफास्ट होने के दर्जे पर सवाल उठाया था।