    माघ मेले के दौरान अतिरिक्त 336 बसों का होगा संचालन, श्रद्धालुओं के लिए AC जनरथ बसें भी बेड़े में होंगी शामिल

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    माघ मेले के दौरान वाराणसी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 336 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। इन बसों में एसी जनरथ बसें भी शामिल होंगी, जिससे यात ...और पढ़ें

    वाराणसी परिवहन विभाग ने माघ मेले को लेकर शुरू की तैयारी

    डिजिटल डेस्क, वाराणसी। प्रयागराज में महाकुम्भ-2025 के सफल आयोजन के बाद योगी सरकार माघ मेले की तैयारियों में पूरी तरह जुट गई है। प्रयागराज संगम में श्रद्धालु सुगमता से आस्था की डुबकी लगा सकें, इसके लिए सरकार परिवहन, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत कर रही है। माघ मेले के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वाराणसी परिक्षेत्र के 8 जिलों से तीन चरणों में 336 अतिरिक्त बसों का संचालन होगा, इनमें जनरथ ए.सी. बसें भी शामिल होंगी, खासतौर पर पूर्वांचल से प्रयागराज आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए योगी सरकार विशेष इंतजाम कर रही हैं।

    योगी सरकार सभी प्रमुख त्योहारों और धार्मिक आयोजनों पर यात्रियों की सरल और सुगम यात्रा का प्रबंध करती आ रही है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, वाराणसी के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि वाराणसी परिक्षेत्र से माघ मेले के लिए तीन चरणों मे 336 बसों का संचालन यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा। 50 बसें रिजर्व मे रहेंगी। इसके अलावा कैंट और काशी डिपो की 3-3 जनरथ ऐ.सी बसे भी चलेंगी।

    • प्रथम चरण:1 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक 215 बसें
    • द्वितीय चरण: 14 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक – 330 बसें
    • तृतीय चरण: 31 जनवरी से 16 फरवरी 2026 तक – 215 बसें

     रूटवार बसों का संचालन 

    क्रमांक रूट का नाम प्रथम चरण द्वितीय चरण तृतीय चरण
    1 मछली शहर - झूसी 20 30 20
    2 सुजानगंज - झूसी 15 50 15
    3 जौनपुर - झूसी 35 50 35
    4 बदलापुर - झूसी 35 50 35
    5 ज्ञानपुर - झूसी 5 15 5
    6 वाराणसी-झूसी 65 80 65
    7 भदोही-झूसी 10 10 10
    8 गाजीपुर - झूसी 10 20 10
    9 चंदौली - झूसी 5 15 05
    10 रेनूकोट-राबर्ट्सगंज अरैल 15 10 15