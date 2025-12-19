Magh Mela 2026: माघ मेले में चलेंगी 336 अतिरिक्त बसें, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कैंट-काशी डिपो से लगी AC जनरथ बसें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। माघ मेले की तैयारी को लेकर राज्य सड़क परिवहन निगम जुट गया है। वाराणसी परिक्षेत्र दूसरे जिले के परिक्षेत्र के अधिकारियों से संपर्क कर बसों के संचालन की व्यवस्था बना रहा है। माघ मेले में प्रयागराज संगम आने-जाने में श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं हो और सुगमता से आस्था की डुबकी लगा सकें, इसके लिए परिवहन, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष जोर है। वाराणसी परिक्षेत्र के आठ जिलों से तीन चरणों में 336 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। इनमें जनरथ एसी बसें भी शामिल हैं।
परिवहन निगम वाराणसी के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि वाराणसी परिक्षेत्र से माघ मेले के लिए तीन चरणों में 336 बसों को लगाया गया है जिससे श्रद्धालुओं को आने-जाने में कोई परेशानी नहीं हो। इसके अलावा 50 बसें रिजर्व रखीं गई हैं, जिस मार्ग पर श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ होगी उस मार्ग पर भेजी जाएंगी। इसमें कैंट और काशी डिपो की तीन-तीन बसें लगाई गई हैं।
प्रथम चरण : एक से 13 जनवरी-2026 तक 215 बसें
द्वितीय चरण : 14 से 24 जनवरी-2026 तक 330 बसें
तृतीय चरण : 31 जनवरी से 16 फरवरी-2026 तक 215 बसें
रूटवार बसों का संचालन
प्रथम-द्वितीय और तृतीय चरण में बसों की संख्या
- मछलीशहर-झूसी -20-30-20
- सुजानगंज-झूसी-15-50-15
- जौनपुर-झूसी -35-50-35
- बदलापुर-झूसी -35-50-35
- ज्ञानपुर-झूसी -5-15-5
- वाराणसी-झूसी-65-80-65
- भदोही-झूसी -10-10-10
- गाजीपुर-झूसी-10-20-10
- चंदौली-झूसी -5-15-05
- रेनूकोट-राबर्ट्सगंज अरैल-15-10-15
