मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बाबा दरबार में लगाई हाजिरी, पार्टी के नए नेतृत्व पर कही यह बात
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वाराणसी में बाबा दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान उन्होंने पार्टी के नए नेतृत्व पर भी बात की। मुख्यमंत्री न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डाक्टर मोहन यादव ने सोमवार को पवित्र शहर वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम में पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के संबंध में कहा कि वह युवा और योग्य हैं, और उनसे उम्मीद है कि वह पार्टी को नई गति प्रदान करेंगे।
मुख्यमंत्री ने जौनपुर सदर विधानसभा से विधायक और प्रदेश सरकार में खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वह गिरीश चंद्र यादव के पैतृक आवास समसपुर, पनियरिया जाकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे।
डाक्टर मोहन यादव ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत की और बाबा दरबार आने की वजह के साथ ही पार्टी को लेकर भी वार्ता की। उन्होंने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि नए नेतृत्व के साथ पार्टी और अधिक सफल होगी।
इस पूजा-अर्चना के माध्यम से मुख्यमंत्री ने धार्मिक आस्था को भी प्रकट किया और वाराणसी की सांस्कृतिक धरोहर को सराहा। उन्होंने कहा कि वाराणसी का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यधिक है।
इसके पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के काशी आगमन पर बनारस एयरपोर्ट पर पार्टी पदाधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला।
एयरपोर्ट से निकलने के बाद, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में संगठनात्मक विषयों, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों, क्षेत्रीय राजनीति, विकास से जुड़े मुद्दों और आपसी समन्वय पर चर्चा की गई। इसके बाद सीएम मोहन यादव ने काशी विश्वनाथ धाम में जाकर बाबा का आशीर्वाद लिया।
