Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जौनपुर में समसपुर पनियरिया पहुंचे, अर्पित की श्रद्धांजलि

    By khalid shahEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:31 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जौनपुर के समसपुर पनियरिया में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दिवं ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुख्यमंत्री मोहन यादव सीधे उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पैतृक निवास पहुंचे।

    जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। जिले के करंजाकला ब्लॉक क्षेत्र स्थित समसपुर पनियरिया गांव में सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। वह अपने निर्धारित समय से लगभग दो घंटे दस मिनट की देरी से गांव पहुंचे। आगमन के बाद मुख्यमंत्री सीधे उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पैतृक निवास पहुंचे, जहां उन्होंने उनके पिता स्वर्गीय सवधू यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री ने दोपहर 1:39 बजे से 2:08 बजे तक गिरीश चंद्र यादव की माता राजपति देवी यादव से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने परिजनों के साथ कुछ समय व्यतीत किया तथा शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ लंच भी किया। इस अवसर पर पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वह महाकाल की धरती से आए हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के उपरांत यहां पहुंचे हैं।

    उन्होंने कहा कि गिरीश चंद्र यादव उनके पारिवारिक संबंधी हैं, इसी नाते वह उनके पिता के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। मुख्यमंत्री ने इसके बाद लगभग दो मिनट तक पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। तय कार्यक्रम के अनुसार वह दोपहर करीब 2:11 बजे हेलीपैड के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। घर से लगभग 500 मीटर पहले ही सभी बड़े वाहनों को रोक दिया गया था।

    कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। आवास के चारों ओर रस्सियों से घेरा बनाकर सुरक्षा क्षेत्र निर्धारित किया गया था, जिसके बाहर मीडिया कर्मियों और अन्य आगंतुकों को रखा गया। केवल परिजनों को ही मुख्यमंत्री से मुलाकात की अनुमति दी गई थी। पूरे कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी महिला पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी आधुनिक तकनीकी साधनों के साथ की गई, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।