Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शारजाह से वाराणसी पहुंचे विमान में यात्रियों को नहीं मिला लगेज, जमकर क‍िया हंगामा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:28 PM (IST)

    वाराणसी एयरपोर्ट पर शारजाह से आई एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में यात्रियों का सामान नहीं पहुंचने पर हंगामा हुआ। करीब 119 बैग गायब थे, जिससे यात्री नाराज थे। सीआईएसएफ के हस्तक्षेप के बाद यात्रियों को शांत कराया गया। एयरलाइंस अधिकारियों से संतोषजनक जवाब न मिलने पर यात्रियों ने विरोध जताया। बाद में, दूसरे दिन सामान भेजने के आश्वासन पर यात्री शांत हुए।

    prefferd source google
    Hero Image

    एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान का लगेज न आने से यात्रियों ने जमकर हंगामा किया।

    जागरण संवाददाता (बाबतपुर) वाराणसी। बाबतपुर स्‍थ‍ित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को शारजाह से वाराणसी पहुंचे एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान का लगेज न आने से यात्रियों ने जमकर हंगामा किया।

    एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान अपने निर्धारित समय से उड़ान भरकर वाराणसी पंहुचा लेकिन विमान से यात्रियों का लगेज बैग वाराणसी नहीं पंहुचा यात्री जिसे लेकर अगबबूला हो जमकर हंगामा करने लगे।

    जानकारी के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस की विमान आईएक्स 186 यात्रियों को लेकर शारजाह से वहाँ के निर्धारित समय से यात्रियों को लेकर विमान सुबह 9:53 बजे वाराणसी पंहुचा। विमान से सवार सभी यात्री विमान से उतरने के बाद टर्मिनल भवन स्थिति कान्वेयर बेल्ट के पास अपने सामान के इंतजार मे खड़े रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यात्र‍ियों ने बताया क‍ि लगभग 119 बैग वाराणसी नहीं पंहुचे। बैग न मिलने से यात्रियों ने एयरलाइन्स के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर हंगामा करने लगे। स्थिति बिगाड़ते देखते तत्काल सीआईएसएफ जवानों को सूचित किया गया। 

    इसके बाद मौके पर जवान पहुंचे और यात्रियों को किसी तरह समझा बूझकर किसी तरह मामले को शांत कराया। शारजाह के यात्र‍ियों का आरोप था क‍ि विमान में सवार होने से पहले बैग की चेकिंग की गईं और बोर्डिंग पास जारी करते हुये विमान मे बैठाया गया।

    इसके बाद भी बैग को विमान में नहीं रखा गया। वाराणसी पहुंचने के बाद विमान से लगभग 119 बैग वाराणसी नहीं पंहुचा। यात्री एयरपोर्ट टर्मिनल भवन मे अपने सामान के इंतजार मे खडे रहे और बैग नहीं मिला।

    इस सम्बन्ध मे एयरलाइन्स अधिकार‍ियों से यात्रियों ने पूछा क‍ि सामान नहीं आया तो उनको कोई उचित जबाब नहीं दिया गया। जिसे लेकर यात्री अगबबूला होकर जमकर हंगामा करने लगे। दूसरे दिन शारजाह के विमान से छूटे लगेज बैग को मांगने की बात की गई तब यात्री शांत हुए।