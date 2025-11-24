जागरण संवाददाता (बाबतपुर) वाराणसी। बाबतपुर स्‍थ‍ित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को शारजाह से वाराणसी पहुंचे एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान का लगेज न आने से यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान अपने निर्धारित समय से उड़ान भरकर वाराणसी पंहुचा लेकिन विमान से यात्रियों का लगेज बैग वाराणसी नहीं पंहुचा यात्री जिसे लेकर अगबबूला हो जमकर हंगामा करने लगे। जानकारी के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस की विमान आईएक्स 186 यात्रियों को लेकर शारजाह से वहाँ के निर्धारित समय से यात्रियों को लेकर विमान सुबह 9:53 बजे वाराणसी पंहुचा। विमान से सवार सभी यात्री विमान से उतरने के बाद टर्मिनल भवन स्थिति कान्वेयर बेल्ट के पास अपने सामान के इंतजार मे खड़े रहे।

यात्र‍ियों ने बताया क‍ि लगभग 119 बैग वाराणसी नहीं पंहुचे। बैग न मिलने से यात्रियों ने एयरलाइन्स के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर हंगामा करने लगे। स्थिति बिगाड़ते देखते तत्काल सीआईएसएफ जवानों को सूचित किया गया। इसके बाद मौके पर जवान पहुंचे और यात्रियों को किसी तरह समझा बूझकर किसी तरह मामले को शांत कराया। शारजाह के यात्र‍ियों का आरोप था क‍ि विमान में सवार होने से पहले बैग की चेकिंग की गईं और बोर्डिंग पास जारी करते हुये विमान मे बैठाया गया।