वाराणसी-लखनऊ रूट पर रोडवेज बसों का किराया बढ़ा, परिवहन निगम ने जारी की नई किराया सूची
वाराणसी-लखनऊ रूट पर रोडवेज बसों के किराए में 13 रुपये की वृद्धि हुई है। जौनपुर में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के कारण बसों का मार्ग परिवर्तित होने से दूरी बढ़ गई है। वाराणसी से जौनपुर का किराया 120 रुपये और लखनऊ का 490 रुपये हो गया है। अन्य स्टेशनों के किराए में भी बदलाव किया गया है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी से लखनऊ रूट पर संचालित रोडवेज बसों के किराए में गुरुवार देर रात वृद्धि कर दी गई। वाराणसी से लखनऊ तक सभी स्टेशनों के किराये में 13 रुपये का इजाफा किया गया है। दरअसल, जौनपुर शहर के जगदीशपुर रेलवे क्रासिंग पर निर्माणाधीन आरओबी की वजह से बसों का रूट डायवर्ट कर दिया गया है।
इससे लगभग दस किलोमीटर दूरी बढ़ गई है, लिहाजा परिवहन निगम ने बसों के किराए में बढ़ोतरी कर दी है। जिसके कारण वाराणसी से जौनपुर जाने के लिए 120 रुपये चुकाना पड़ेगा। वहीं, बदलापुर के लिए 170 रुपये देने होंगे।
इसी तरह ढकवा के लिए 189 रुपये और सुलतानपुर का 265 रुपये किराया लागू हो गया है। वाराणसी से जगदीशपुर 351 रुपये, वाराणसी से हैदरगढ़ 395 रुपए और वाराणसी से लखनऊ के लिए 490 रुपये देने होंगे।
