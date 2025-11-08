वाराणसी-लखनऊ रूट पर रोडवेज बसों का किराया बढ़ा, परिवहन निगम ने जारी की नई किराया सूची

जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी से लखनऊ रूट पर संचालित रोडवेज बसों के किराए में गुरुवार देर रात वृद्धि कर दी गई। वाराणसी से लखनऊ तक सभी स्टेशनों के किराये में 13 रुपये का इजाफा किया गया है। दरअसल, जौनपुर शहर के जगदीशपुर रेलवे क्रासिंग पर निर्माणाधीन आरओबी की वजह से बसों का रूट डायवर्ट कर दिया गया है।

इससे लगभग दस किलोमीटर दूरी बढ़ गई है, लिहाजा परिवहन निगम ने बसों के किराए में बढ़ोतरी कर दी है। जिसके कारण वाराणसी से जौनपुर जाने के लिए 120 रुपये चुकाना पड़ेगा। वहीं, बदलापुर के लिए 170 रुपये देने होंगे।