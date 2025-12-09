म्यूजिक सिस्टम के तेज शोर ने ले ली व्यक्ति की जान

-अस्पताल से लौट रहे थे घर, लेढूपुर में बरात में फंसे, डीजे बंद करने की गुहार नहीं सुनी

-डांस के चलते एक किलोमीटर तक लगा था जाम, हृदय में थी ब्लाकेज की समस्या

-डाक्टर ने तेज आवाज से दूर करने की दी थी सलाह, वाराणसी के छितौनी गांव निवासी थे रामसूरत

जागरण संवाददाता, वाराणसी : चौबेपुर क्षेत्र के छितौनी गांव निवासी 50 वर्षीय रामसूरत निषाद की सोमवार रात म्यूजिक सिस्टम (डीजे) की तेज आवाज के बीच जाम में फंसने के दौरान मौत हो गई। रामसूरत को दो साल से हृदय में ब्लाकेज की समस्या थी। वह पत्नी तारा देवी और भतीजे महेश निषाद के साथ माता आनंदमयी अस्पताल में डाक्टर को दिखा कर अपने गांव छितौनी लौट रहे थे। रात लगभग नौ बजे लेढ़ूपुर स्थित मैरिज लान के पास पहुंचे तो वहां बरात लगी हुई थी। म्यूजिक सिस्टम पर बराती डांस कर रहे थे। इससे करीब एक किलोमीटर तक सड़क पर जाम लगा था। इस जाम में फंसे तो तेज आवाज से उन्हें घबराहट होने लगी। स्वजन का कहना है कि उन लोगों ने बरातियों से हाथ जोड़कर विनती की कि म्यूजिक सिस्टम बंद कर दें। उनके पिता की तबीयत बहुत खराब है। रास्ता देने की भी लोगों से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार न था। बरातियों ने कहा कि यह शादी की बरात है और हम सिस्टम बंद नहीं कर सकते। अभी यह सब करते 20 मिनट ही हुए थे कि रामसूरत निषाद निढाल हो गए और उनकी सांसें थम गईं। घटना से परेशान तथा देर रात होने पर पत्नी तारा देवी व परिजन रामसूरत के शव को लेकर घर चले गए।