वाराणसी में भगवान भोले को लगा बाटी- चोखा का भोग, लोटा -भंटा मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

जागरण संवाददाता (रामेश्वर) वाराणसी। सुप्रसिद्ध लोटा-भंटा मेला उत्साहपूर्ण वातावरण में सोमवार को हर्षोल्लास वातावरण के बीच सकुशल सम्पन्न हुआ। आसपास के गाँवों व विभिन्न जनपदों से आये श्रद्धालु वरुणा में स्नान कर रामेश्वर महादेव का दर्शन पूजन कर कृतार्थ हुए। सपरिवार, मित्रों के संग बाटी -चोखा प्रसाद का आनन्द लिया।

काशी में भगवान राम के द्वारा स्‍थाप‍ित इस स्‍थल पर लोगों के बीच बाटी चोखा का भोग लगाने की मान्‍यता है। इस क्षेत्र में आकर लोग इसे बनाते हैं और भगवान भोले को इसका भोग भी लगाते हैं। भोग लगाने के बाद इसे ही प्रसाद के रूप में ख‍िलाने की मान्‍यता होने से यहां पूर्वांचल और ब‍िहार तक से लोग आयोजन में शाम‍िल होने आते हैं।

मेला क्षेत्र में प्रातः काल से लेकर देर शाम तक रंग बिरंगे परिधानों, झूलों, खिलौनों की दुकानें, लाई-चूड़ा, घरेलू व गृहस्थी कार्य सम्बन्धी सामानों में फावड़ा, खुरपी, कुदाल, हसुआ, चिमटे सहित जरूरत के सामानों की खरीददारी जोरों पर रही। वहीं ग्रामीण महिलाओं की भीड़ सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर रही। मेला क्षेत्र व आस -पास के बाग -बगीचों में धुआं ही धुंआ दिख रहा था।

इस साल मेले में हर तरह की सुरक्षा के लिए मन्दिर,पंचक्रोशी मार्ग,बाजार,शिवाला व् विभिन्न चौराहो पर बैरियर संग पुलिस ,पीएसी टीम सतर्क रही। एडीसीपी वैभव बांगड़ गोमती जोन, एसीपी राजातालाब अजय कुमार श्रीवास्तव, एसीपी पिंडरा प्रतीक वर्मा, नायब तहसीलदार दीपाली मौर्य सहित कई थानों के एसएचओ, पीएसी एसओ जंसा अनिल कुमार शर्मा, एसओ अतुल कुमार सिंह, चौकी प्रभारी रामेश्वर जगदम्बा सिंह ने मत्था टेका।