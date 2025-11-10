Language
    वाराणसी में भगवान भोले को लगा बाटी- चोखा का भोग, लोटा -भंटा मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:39 PM (IST)

    वाराणसी में भगवान भोलेनाथ को बाटी-चोखा का भोग अर्पित किया गया। इस अवसर पर लोटा-भंटा मेले का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भगवान शिव के दर्शन किए और पारंपरिक व्यंजन का आनंद लिया। इस अनूठे आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल था।

    काशी में भगवान राम के द्वारा स्‍थाप‍ित इस स्‍थल पर लोगों के बीच बाटी चोखा का भोग लगाने की मान्‍यता है। 

    जागरण संवाददाता (रामेश्वर) वाराणसी। सुप्रसिद्ध लोटा-भंटा मेला उत्साहपूर्ण वातावरण में सोमवार को हर्षोल्लास वातावरण के बीच सकुशल सम्पन्न हुआ। आसपास के गाँवों व विभिन्न जनपदों से आये श्रद्धालु वरुणा में स्नान कर रामेश्वर महादेव का दर्शन पूजन कर कृतार्थ हुए। सपरिवार, मित्रों के संग बाटी -चोखा प्रसाद का आनन्द लिया।

    काशी में भगवान राम के द्वारा स्‍थाप‍ित इस स्‍थल पर लोगों के बीच बाटी चोखा का भोग लगाने की मान्‍यता है। इस क्षेत्र में आकर लोग इसे बनाते हैं और भगवान भोले को इसका भोग भी लगाते हैं। भोग लगाने के बाद इसे ही प्रसाद के रूप में ख‍िलाने की मान्‍यता होने से यहां पूर्वांचल और ब‍िहार तक से लोग आयोजन में शाम‍िल होने आते हैं।  

    मेला क्षेत्र में प्रातः काल से लेकर देर शाम तक रंग बिरंगे परिधानों, झूलों, खिलौनों की दुकानें, लाई-चूड़ा, घरेलू व गृहस्थी कार्य सम्बन्धी सामानों में फावड़ा, खुरपी, कुदाल, हसुआ, चिमटे सहित जरूरत के सामानों की खरीददारी जोरों पर रही। वहीं ग्रामीण महिलाओं की भीड़ सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर रही। मेला क्षेत्र व आस -पास के बाग -बगीचों में धुआं ही धुंआ दिख रहा था।

    इस साल मेले में हर तरह की सुरक्षा के लिए मन्दिर,पंचक्रोशी मार्ग,बाजार,शिवाला व् विभिन्न चौराहो पर बैरियर संग पुलिस ,पीएसी टीम सतर्क रही। एडीसीपी वैभव बांगड़ गोमती जोन, एसीपी राजातालाब अजय कुमार श्रीवास्तव, एसीपी पिंडरा प्रतीक वर्मा, नायब तहसीलदार दीपाली मौर्य सहित कई थानों के एसएचओ, पीएसी एसओ जंसा अनिल कुमार शर्मा, एसओ अतुल कुमार सिंह, चौकी प्रभारी रामेश्वर जगदम्बा सिंह ने मत्था टेका।

    मेले में पीएचसी सेवापुरी व पीएचसी हरहुआ, सीएचसी हाथी, राजस्‍व विभाग, सेवापुरी व पिंडरा ब्लाक के अधिकारी, ग्राम पंचायत रामेश्वर के पूर्व प्रधान डाक्टर रामप्रसाद, जगापट्टी के ग्राम प्रधान घनश्याम सिंह यादव, रसूलपुर के कैलाश यादव सहित नव युवा समिति रामेश्वर के कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। सबसे बड़ी बात यह दिखी कि मेला परिधि क्षेत्र में प्रशासन द्वारा डोन कैमरा उड़ाये जाने से शोहदे व चेन स्नेचिंग करने वाले कोसों दूर भाग खड़े हुए। मेला परिधि क्षेत्र में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई।