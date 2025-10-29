छुट्टियों के बाद महानगरों की ट्रेनों में लंबी वेटिंग, लौटने की राह मुश्किल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दीपावली और छठ पूजा पर्व की छुट्टियां घर पर बिताने के बाद अब प्रवासी कामगारों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन अगले महीने के दूसरे सप्ताह तक महानगर की ट्रेनों में वेटिंग की लंबी फेहरिस्त है।

वाराणसी से चलने वाली गाड़ियों में सबसे ज्यादा दबाव नई दिल्ली रूट पर देखने को मिल रहा है। शिवगंगा एक्सप्रेस में स्लीपर श्रेणी की सीटें फुल हो चुकी हैं। कुछ ऐसा ही हाल वंदे भारत एक्सप्रेस, बनारस-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, महामना एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों में देखा जा सकता है।

इधर, मुंबई रूट की ट्रेनों में भी वापस लौटने वालों की भीड़ का असर दिखने लगा है। हालांकि, नवंबर अंत से प्रारंभ वैवाहिक लग्न के चलते स्थिति थोड़ी सामान्य बनी हुई है, लेकिन इस महीने के अंतिम सप्ताह से मुंबई जाना आसान नहीं होगा।

शिवगंगा एक्सप्रेस : 29 अक्टूबर को स्लीपर रिग्रेट, एसी तृतीय 73, एसी सेकेंड 31 वेटिंग l 30 अक्टूबर को स्लीपर रिग्रेट, एसी तृतीय 71 , एसी सेकेंड 35 वेटिंग l 31 अक्टूबर को स्लीपर रिग्रेट,एसी तृतीय 73, एसी सेकेंड 27 वेटिंग वंदे भारत एक्सप्रेस : l 29 अक्टूबर को सीसी 93, ईसी 29 वेटिंग l 30 अक्टूबर को सीसी 78, ईसी 03 वेटिंग l 31 को सीसी 66, ईसी 21 वेटिंग