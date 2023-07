सपा को करारा झटका, शालिनी यादव ने थामा BJP का दामन; वाराणसी से PM मोदी के खिलाफ लड़ा था चुनाव

भारतीय राजनीति में अहम पहचान रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा के उपसभापति स्व. श्यामलाल यादव के परिवार ने सपा का दामन छोड़ दिया है। उनकी पुत्रवधु शालिनी यादव ने भाजपा की सदस्यता ली है। मोदी के खिलाफ चुनाव में शालिनी दूसरे नंबर पर रहीं। पूर्व जिलाध्यक्ष पीयूष यादव पूर्वांचल के जानेमाने चिकित्सक भी हैं। शालिनी ने पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था।

