    सपा कार्यालय अर्दली बाजार में समाजवादी चिंतक लोकबंधु राजनारायण की मनी जयंती

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:17 PM (IST)

    वाराणसी में समाजवादी पार्टी कार्यालय में लोकबंधु राजनारायण की जयंती मनाई गई। विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने उनके समाजवादी विचारों और आम आदमी के लिए किए गए संघर्षों को याद किया। संतोष यादव बबलू एडवोकेट ने राजनारायण जी के जीवन और राजनीतिक योगदान पर प्रकाश डाला, जिसके कारण केंद्र में पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनी। 

    अर्दली बाजार में रव‍िवार को समाजवादी चिंतक लोकबंधु राजनारायण की जयंती मनायी गयी।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय अर्दली बाजार में रव‍िवार को समाजवादी चिंतक लोकबंधु राजनारायण की जयंती मनायी गयी। इस अवसर पर लोकबंधु राजनारायण के जीवन दर्शन पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।

    विचार गोष्ठी में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि लोकबंधु राजनारायण समाजवादी नेता थे। वह हमेशा आम आदमी के हित की बात करते थे। भारतीय लोकतंत्र व राजनीति में इनकी बेहतरी के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया।

    सभी समाजवादी साथी यह संकल्प लें कि हमेशा लोकबंधु राज नारायण जी के बताए मार्ग पर चलकर समाजवाद का प्रचार प्रसार करते रहेंगे।
    कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट ने कहा कि राजनरायण जी 69 साल की उम्र में 80 बार जेल गए।

    उन्होंने जेल में अपनी उम्र के कुल 17 साल बिताया, जिसमें तीन साल आजादी से पहले और 14 साल आजादी के बाद। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय राजनीति मे राजनारायण ही ऐसी शख्सियत हैं, जिसके कारण केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी।

    कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट एवं संचालन पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हीरू यादव, गोपाल पांडेय, रामकुमार यादव, धर्मवीर पटेल, विनोद शुक्ला, अखिलेश यादव, राजेंद्र प्रसाद, अयाज खान, विनोद सिंह, रामसिंह भारद्वाज, विजय यादव विज्जु, कौशल्या देवी, दयाराम यादव, नंदलाल कन्नौजिया, सुशील शर्मा आदि ने विचार व्यक्त किये।