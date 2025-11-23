सपा कार्यालय अर्दली बाजार में समाजवादी चिंतक लोकबंधु राजनारायण की मनी जयंती

जागरण संवाददाता, वाराणसी। समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय अर्दली बाजार में रव‍िवार को समाजवादी चिंतक लोकबंधु राजनारायण की जयंती मनायी गयी। इस अवसर पर लोकबंधु राजनारायण के जीवन दर्शन पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।

विचार गोष्ठी में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि लोकबंधु राजनारायण समाजवादी नेता थे। वह हमेशा आम आदमी के हित की बात करते थे। भारतीय लोकतंत्र व राजनीति में इनकी बेहतरी के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया।

सभी समाजवादी साथी यह संकल्प लें कि हमेशा लोकबंधु राज नारायण जी के बताए मार्ग पर चलकर समाजवाद का प्रचार प्रसार करते रहेंगे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट ने कहा कि राजनरायण जी 69 साल की उम्र में 80 बार जेल गए।