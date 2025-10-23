अंत्योदय एक्सप्रेस में शराब की तस्करी, दो रेल कर्मचारी गिरफ्तार
वाराणसी सिटी स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बलों ने अंत्योदय एक्सप्रेस की दिव्यांग बोगी से लगभग 50 हजार रुपये की अंग्रेजी शराब बरामद की। इस मामले में दो संविदा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जो शराब को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। यह कार्रवाई बिहार चुनाव के मद्देनजर की गई तलाशी अभियान का हिस्सा थी।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी सिटी स्टेशन पर गुरुवार को आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने गाड़ी संख्या - 15552 दरभंगा अंत्योदय एक्सप्रेस की दिव्यांग बोगी से 49 हजार 920 रुपए कीमती अंग्रेजी शराब बरामद किया।
मौके से दो संविदा कर्मचारियों को भी पकड़ लिया गया। जिन्होंने रेलवे में पावर कार स्टाफ और सफाई कर्मचारी की जानकारी दी। जीआरपी की टीम शराब को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही कर रही है। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक भुवनेश्वरी उपाध्याय ने बताया कि पूजा पर्व एवं बिहार चुनाव के मद्देनजर वाराणसी सिटी स्टेशन परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा था।
इस दौरान प्लेटफार्म नंबर पांच पर गाड़ी संख्या - 15552 वाराणसी सिटी - दरभंगा अंत्योदय एक्सप्रेस खड़ी थी। ट्रेन की दिव्यांग बोगी में समस्तीपुर (बिहार) के गंडक कलोनी निवासी दिलीप कुमार शर्मा और उसका साथी समस्तीपुर के खानपुर का रहने वाला अखिलेश कुमार बैग और कार्टून छिपा रहे थे।
संदिग्ध वस्तु की तलाशी में अंदर से 59 अदद रॉयल स्टैग की विस्की और रॉयल स्टैग बैरल की दस बड़ी बोतले मिली। बताया कि गिरफ्तारी करने वाली टीम में आरपीएफ के उपनिरीक्षक सुधीर कुमार राय, कांस्टेबल विजय प्रकाश यादव,अजय कुमार सोनकर, सीआईबी के हेड कांस्टेबल जनार्दन यादव और सुनील कुमार सिंह शामिल थे।
