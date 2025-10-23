अंत्योदय एक्सप्रेस में शराब की तस्करी, दो रेल कर्मचारी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी सिटी स्टेशन पर गुरुवार को आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने गाड़ी संख्या - 15552 दरभंगा अंत्योदय एक्सप्रेस की दिव्यांग बोगी से 49 हजार 920 रुपए कीमती अंग्रेजी शराब बरामद किया। मौके से दो संविदा कर्मचारियों को भी पकड़ लिया गया। जिन्होंने रेलवे में पावर कार स्टाफ और सफाई कर्मचारी की जानकारी दी। जीआरपी की टीम शराब को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही कर रही है। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक भुवनेश्वरी उपाध्याय ने बताया कि पूजा पर्व एवं बिहार चुनाव के मद्देनजर वाराणसी सिटी स्टेशन परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा था।

इस दौरान प्लेटफार्म नंबर पांच पर गाड़ी संख्या - 15552 वाराणसी सिटी - दरभंगा अंत्योदय एक्सप्रेस खड़ी थी। ट्रेन की दिव्यांग बोगी में समस्तीपुर (बिहार) के गंडक कलोनी निवासी दिलीप कुमार शर्मा और उसका साथी समस्तीपुर के खानपुर का रहने वाला अखिलेश कुमार बैग और कार्टून छिपा रहे थे।