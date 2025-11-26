जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शहर में बिना वैध लाइसेंस के दवा बिक्री करने वाली फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रग इंस्पेक्टर चंद्रेश द्विवेदी ने बताया कि कई मेडिकल स्टोर एवं दवा दुकानों का लाइसेंस या तो समाप्त हो चुका है या शुरू से ही बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे थे। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

विभाग ने सभी चिह्नित फर्मों को नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलने के बाद अगर संबंधित दुकानदार या फर्म मालिक निर्धारित समय के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो ड्रग लाइसेंसिंग अथारिटी (डीएलए) द्वारा भी अलग से नोटिस जारी किया जाएगा।