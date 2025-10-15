नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने शिक्षक नेताओं के साथ की बैठक, शोक संवेदना व्यक्त की

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सर्किट हाउस में बुधवार सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने वाराणसी के शिक्षक नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उपस्थित शिक्षक नेताओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं को नेता प्रतिपक्ष के समक्ष रखा। नेता प्रतिपक्ष एवं शिक्षक एमएलसी ने इन समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा करते हुए आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। बैठक के दौरान, शिक्षक नेताओं ने अपने मुद्दों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, जिसमें वेतन, पदोन्नति, और अन्य प्रशासनिक समस्याएं शामिल थीं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी शिक्षकों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील है और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों की भूमिका समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है।

बैठक के बाद, नेता प्रतिपक्ष ने दोपहर तीन बजे पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप कुमार मौर्य के आवास टड़िया, चकवीही सारनाथ जाकर उनके माताजी स्वर्गीय दुर्गा देवी (पूर्व पार्षद) को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने शोकाकुल परिवार के सदस्यों से मिलकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़ा होना आवश्यक है और उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

इस बैठक और शोक संवेदना कार्यक्रम ने यह स्पष्ट किया कि नेता प्रतिपक्ष और उनकी पार्टी शिक्षकों के मुद्दों को गंभीरता से ले रही है। शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करना न केवल उनकी जिम्मेदारी है, बल्कि यह समाज के विकास के लिए भी आवश्यक है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वे शिक्षकों के साथ मिलकर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक ठोस योजना बनाई जाएगी, जिससे उन्हें बेहतर कार्य वातावरण मिल सके।