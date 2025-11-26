Language
    फिल्म अभिनेत्री कृति सेनन और अभिनेता धनुष अपनी फ‍िल्‍म के प्रचार के स‍िलस‍िले में काशी पहुंचे

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:06 PM (IST)

    फिल्म अभिनेत्री कृति सेनन और अभिनेता धनुष अपनी आने वाली फिल्म 'तेरे इश्क में' के प्रचार के लिए काशी पहुंचे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और गंगा आरती में भाग लिया। यह फिल्म 28 नवंबर को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। 

    फिल्म 'तेरे इश्क में' एक प्रेम कहानी है, जिसका संगीत ए. आर. रहमान ने दिया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। फिल्म अभिनेत्री कृति सेनन और अभिनेता धनुष काशी में हैं। वे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के साथ ही गंगा आरती में भी शामिल होंगे। इनकी नई फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में जारी की जा रही है। फिल्म का ट्रेलर आइपी माल में लॉन्च किया गया, जिसमें निर्माता आनंद एल. राय भी शामिल थे।

    'तेरे इश्क में' एक प्रेम कहानी है, जो शंकर और मुक्ति के विषय पर आधारित है। यह कहानी तर्क, समय और किस्मत को चुनौती देती है। फिल्म के केंद्र में ए. आर. रहमान का हाल ही में जारी किया गया साउंडट्रैक है, जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया है। इस साउंडट्रैक ने फिल्म की रिलीज़ के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार कर दिया है।

    फिल्म 'तेरे इश्क में' का निर्माण गुलशन कुमार, टी-सीरीज़ और कलर येल्लो द्वारा किया गया है। इसके निर्माता आनंद एल राय, हिमांशु शर्मा, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार हैं। फिल्म का निर्देशन आनंद एल. राय ने किया है, जबकि लेखन हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने किया है। ए. आर. रहमान ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है और इसके गीत इरशाद कामिल ने लिखे हैं।

    कृति सेनन और धनुष की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं और उनकी फिल्म का इंतजार भी किया जा रहा है। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन और गंगा आरती में भाग लेकर ये दोनों कलाकार अपने प्रशंसकों के साथ एक विशेष संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस फिल्म के माध्यम से वे एक नई प्रेम कहानी को दर्शकों के सामने पेश करने के लिए तैयार हैं, जो निश्चित रूप से दर्शकों को आकर्षित करेगी।