    श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में पैसे लेकर सुगम दर्शन कराने वाले 12 गिरफ्तार, CCTV से खुली पोल

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:11 AM (IST)

    श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं से पैसे लेकर सुगम दर्शन कराने वाले 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें से पांच को मंदिर के गेट नंबर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं से रुपये लेकर सुगम दर्शन कराने वाले 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर चार से पांच लोगों को व बांसफाटक के पास से सात लोगों को दबोचा।

    पूछताछ में सभी ने अपने कृत्य को स्वीकार किया, जिसके बाद सभी का चालान कर दिया। एसीपी दशाश्वमेध डा. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के जरिये जांच की और फिर गिरफ्तारी की है।

    दशाश्वमेध पुलिस ने गणेश जयसवाल, अमन कुमार, कैलाशनाथ पांडेय, रितेश पांडेय, वहीद अहमद, रामबली बिन्द, व रवि पांडेय को गिरफ्तार किया है। चौक पुलिस ने प्रदीप कुमार पटेल, किशन श्रीवास्तव, शैलेन्द्र नारायण पाठक, प्रवीन ठाकुर, प्रिंश चौहान को गिरफ्तार किया है।