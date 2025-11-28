जागरण संवाददाता, वाराणसी। सरकार की ओर से धार्मिक परिपथ को पर्यटन की दृष्टि से सजाने संवारने के लिए अनवरत प्रयास हो रहे हैं। इसी क्रम में जिला प्रशासन ने बनारस के पर्यटन उद्यम को फलक देने के लिए व्यापक स्तर पर इसके प्रचार प्रसार में जुटा है।

धार्मिक स्थल के बाद हेरिटेज भवन व स्थलों के पुनर्विकास की तैयारी है। फ्लैक्स पर बार कोड भी दिया गया है। आप इसको सर्च करेंगे तो धार्मिक परिपथ पर देखने वाले स्थल का नाम व बनारस से कितनी दूरी पर है। यह जान सकेंगे।

काशी को केंद्र में रखकर पर्यटकों को लुभाने के लिए डे-वन काशी टूर की रूपरेखा खींची गई है। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में एक फ्लैक्स लगाया गया है। इस पर काशी, विंध्याचाल धाम, अयोध्या, प्रयागराज व चित्रकूट के धार्मिक स्थल के महत्व को दर्शाते हुए चित्र के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप क्या-क्या देख सकते हैं।

काशी में पांच दिन का रात्रि प्रवास स्थल चुनकर आप कैसे इन प्रमुख स्थलों को भ्रमण कर यहां लौट सकते हैं। पहले दिन काशी दर्शन सुबह: सुबह ए बनारस, बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती, काल भैरव, हेरिटेज वाक, मान महल म्यूजियम, नागरी प्रचारिणी सभा, दुर्गा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, बीएचयू में बाबा विश्वनाथ मंदिर। दोपहर में: काशी विश्वनाथ भोग आरती, टीएफसी, रामनगर फाेर्ट, ज्ञान प्रवाह, सरस्वती लाइब्रेरी, भारत माता मंदिर, राजघाट एएसआइ साइट। शाम में: गंगा आरती, नमो घाट, सारनाथ, शापिंग समेत अन्य स्थलों को रखा गया है।