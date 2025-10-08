वाराणसी में श्रीकाशी विश्वनाथ धाम तक जाने वाले मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है। लहुराबीर से गिरजाघर चौराहे तक सड़क अब 14 मीटर चौड़ी होगी जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। सड़क को चौड़ा करने से जाम की समस्या कम होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह कार्य किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम, गंगा आती और नौका विहार के लिए पहुंचने वाले पर्यटकों की सुविधा को लेकर लहुराबीर से गिरजाघर चौराहे तक सड़क 14 मीटर चौड़ी होगी। डिवाइडर से दोनों तरफ सड़क की चौड़ाई सात-सात मीटर होगी। इससे रास्‍ता चौड़ा होगा तो जाम की समस्‍या में कमी आएगी।

करीब तीन किलोमीटर लंबी सड़क विभिन्न स्थानों पर छह सौ मीटर लंबी सड़क साढ़े चार से पांच मीटर चौड़ी है। इससे वहां हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। बिजली के खंभे समेत अन्य निर्माण भी है। इस मार्ग को प्रस्तावित दालमंडी सड़क चौड़ीकरण से जोड़ा जाएगा।

दोनों सड़कों के चौड़ीकरण के साथ वीआइपी सड़क के नाम से जाना जाएगा। मैदागिन चौराहे से श्रीकाशी विश्वनाथ धाम पहुंचने में वीआइपी को दिक्कत होती है। पहले इस मार्ग चौड़ाई 18 मीटर प्रस्तावित थी लेकिन ज्यादा निर्माण नहीं टूटे, इसको देखते हुए चौड़ाई चार मीटर कम कर दी गई है। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम का विस्तार होने के साथ बनारस में पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ गई है।

प्रयागराज कुंभ-2025 में पलटप्रवाह के दौरान प्रशासनिक और कमिश्नरेट पुलिस को सड़क संकरी होने के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर श्रीकाशी विश्वनाथ धाम जाने वाले मार्गों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। नई सड़क से चौक थाने तक जाने दालमंडी सड़क की चौड़ाई 17.5 मीटर की जा रही है।

लोक निर्माण विभाग टेंडर करने के साथ चौड़ीकरण की जद में आए 184 मकानों का मुआवजा देने के लिए भवन स्वामियों से संपर्क कर रहा है। पीडब्ल्यूडी ने 43 भवन स्वामियों से बातचीत करने के साथ मुआवजा के लिए तैयार कर लिया है लेकिन पीडब्ल्यूडी अभियंता 100 भवन स्वामियों से बातचीत करने के साथ एक साथ मुआवजा देना चाह रहे हैं।

लहुराबीर से बेनियाबाग जाने वाले मार्ग पर वाहनों का दबाव भूमिगत होंगे बिजली के तार सड़क चौड़ीकरण में बिजली के तार और खंभे अधिक आ रहे हैं। लोक निर्माण विभाग ने अपने स्तर से सर्वे करने के साथ यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए 7.67 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है।