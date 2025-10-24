बाबा विश्वनाथ धाम में 'यज्ञो वै विष्णुः महायज्ञ' आज से, बाबा को भेंट होगा एक किलो का स्वर्णनाग

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दक्षिण भारतीय वैदिक विद्वानों द्वारा श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में शुक्रवार से यज्ञों वै विष्णुः यज्ञानुष्ठान होगा जो आगामी एक नवंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रथम बार बाबा विश्वनाथ की सेवा में एक किलो का स्वर्ण नाग समर्पित किया जाएगा।

यह अनुष्ठान तेलंगाना की संस्था श्रीपाराशर वैदिक आगम वेद शास्त्र परिषद के तत्वावधान में राष्ट्र की सुख समृद्धि और एवं विश्व कल्याण के लिए निमित्त किया जा रहा है। अनुष्ठान में भारतीय ऋषि वैभव और तेलुगु भाषा के साहित्य व कला पर विमर्श के लिए तेलुगु वैभव का भी आयोजन होगा।

अनुष्ठान के मुख्य संयोजक व आचार्य पं. जगन्नाथ शास्त्री ने बताया कि काशी में प्रथम बार माता लक्ष्मी के अनुग्रह से एक लाख बिल्व फल से वैदिक यज्ञ किया जाएगा। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से आए 11 वैदिक ब्राह्मण रोज एक लाख 116 हवन करेंगे। यज्ञ कारिडोर स्थित श्रीनीलकंठ महादेव मंदिर के सामने होगा। यज्ञानुष्ठान सुबह आठ बजे आरंभ होंगे।

इस दौरान सामूहिक गणपति पूजा, दीक्षा समारोह, कंकण धारण और गणपति व्रत के यज्ञ होंगे। 30 अक्तूबर को काशी में पहली बार श्रीवेंकटेश्वर स्वामी और श्रीपद्मावती अलीमेलुमंगा का विवाह उत्सव भी मनाया जाएगा। राष्ट्र को धन-धान्य से समृद्ध करने के लिए काशी में इस तरह का वैदिक यज्ञानुष्ठान प्रथम बार किया जा रहा है।