Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बाबा विश्वनाथ धाम में 'यज्ञो वै विष्णुः महायज्ञ' आज से, बाबा को भेंट होगा एक किलो का स्वर्णनाग

    By Shailesh Asthana Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:45 AM (IST)

    वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में दक्षिण भारतीय विद्वानों द्वारा 'यज्ञो वै विष्णुः' महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बाबा विश्वनाथ को एक किलो का स्वर्ण नाग समर्पित किया जाएगा। तेलंगाना की संस्था द्वारा आयोजित इस अनुष्ठान में राष्ट्र की सुख समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की जाएगी। साथ ही, तेलुगु वैभव का भी आयोजन होगा, जिसमें तेलुगु भाषा के साहित्य व कला पर विमर्श किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    श्रीकाशी विश्वनाथ धाम। जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। दक्षिण भारतीय वैदिक विद्वानों द्वारा श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में शुक्रवार से यज्ञों वै विष्णुः यज्ञानुष्ठान होगा जो आगामी एक नवंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रथम बार बाबा विश्वनाथ की सेवा में एक किलो का स्वर्ण नाग समर्पित किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह अनुष्ठान तेलंगाना की संस्था श्रीपाराशर वैदिक आगम वेद शास्त्र परिषद के तत्वावधान में राष्ट्र की सुख समृद्धि और एवं विश्व कल्याण के लिए निमित्त किया जा रहा है। अनुष्ठान में भारतीय ऋषि वैभव और तेलुगु भाषा के साहित्य व कला पर विमर्श के लिए तेलुगु वैभव का भी आयोजन होगा।

    अनुष्ठान के मुख्य संयोजक व आचार्य पं. जगन्नाथ शास्त्री ने बताया कि काशी में प्रथम बार माता लक्ष्मी के अनुग्रह से एक लाख बिल्व फल से वैदिक यज्ञ किया जाएगा। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से आए 11 वैदिक ब्राह्मण रोज एक लाख 116 हवन करेंगे। यज्ञ कारिडोर स्थित श्रीनीलकंठ महादेव मंदिर के सामने होगा। यज्ञानुष्ठान सुबह आठ बजे आरंभ होंगे।

    इस दौरान सामूहिक गणपति पूजा, दीक्षा समारोह, कंकण धारण और गणपति व्रत के यज्ञ होंगे। 30 अक्तूबर को काशी में पहली बार श्रीवेंकटेश्वर स्वामी और श्रीपद्मावती अलीमेलुमंगा का विवाह उत्सव भी मनाया जाएगा। राष्ट्र को धन-धान्य से समृद्ध करने के लिए काशी में इस तरह का वैदिक यज्ञानुष्ठान प्रथम बार किया जा रहा है।

    पं. शास्त्री ने बताया कि एक नवंबर को सभी वैदिक अनुष्ठानों की महापूर्णाहुति होगी। नौ दिवसीय अनुष्ठान में पुष्पगिरि पीठाधीधिपति अभिनवोदंड विद्या शंकर भारती, अमृतानंद सरस्वती स्वामी, डा. सामवेद षणमुख शर्मा, राधा मनोहर दास आदि शामिल होंगे। आयोजन स्थल पर प्राचीन ऋषियों एवं वैदिक संस्कृति पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। प्रतिदिन शाम को दक्षिण भारत के कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।