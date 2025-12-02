नमो घाट पर आज से होगा 'काशी तमिल संगमम्' का शुभारंभ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और CM योगी करेंगे शिरकत

जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्तर और दक्षिण के संबंधों को मजबूत करने के लिए काशी तमिल संगमम् के चौथे संस्करण का शुभारंभ मंगलवार को नमो घाट पर होगा। काशी में होने वाले इस आयोजन में शामिल होने के लिए 1400 से अधिक प्रतिनिधि तमिलनाडु से आएंगे। इस बार इसकी थीम तमिल करकलाम यानी तमिल सीखें है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन. रवि, पुडुचेरी के उप राज्यपाल के. कैलासनाथन सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन समारोह में काशी और तमिलनाडु के पारंपरिक कलाकार एक साथ मंच पर प्रस्तुति देकर भारत की विविधतापूर्ण सांस्कृतिक एकता का प्रदर्शन करेंगे। काशी तमिल संगमम् में भाग लेने के लिए छात्रों के पहले दल में कन्याकुमारी से 43, तिरुचिरापल्ली के 86 और चेन्नई के 87 छात्र हैं।

पीएम मोदी ने किया था जिक्र यह दल मंगलवार को काशी भ्रमण के बाद शाम को नमो घाट पर शुभारंभ समारोह में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी बीते रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि काशी-तमिल संगमम् उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण मंच बन चुका है, जिन्हें तमिल भाषा और संस्कृति से प्रेम है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि काशी-तमिल संगमम में शामिल होकर ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की भावना को मजबूत बनाएं।