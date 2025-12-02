Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नमो घाट पर आज से होगा 'काशी तमिल संगमम्' का शुभारंभ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और CM योगी करेंगे शिरकत

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए काशी तमिल संगमम् का चौथा संस्करण मंगलवार को नमो घाट पर शुरू होगा। इस आयोजन में तमिलनाडु से 1400 से अधिक प्रतिनिधि काशी पहुंचेंगे। इस बार कार्यक्रम की थीम “तमिल करकलाम” यानी “तमिल सीखें” रखी गई है।    

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्तर और दक्षिण के संबंधों को मजबूत करने के लिए काशी तमिल संगमम् के चौथे संस्करण का शुभारंभ मंगलवार को नमो घाट पर होगा। काशी में होने वाले इस आयोजन में शामिल होने के लिए 1400 से अधिक प्रतिनिधि तमिलनाडु से आएंगे। इस बार इसकी थीम तमिल करकलाम यानी तमिल सीखें है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन. रवि, पुडुचेरी के उप राज्यपाल के. कैलासनाथन सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन समारोह में काशी और तमिलनाडु के पारंपरिक कलाकार एक साथ मंच पर प्रस्तुति देकर भारत की विविधतापूर्ण सांस्कृतिक एकता का प्रदर्शन करेंगे। काशी तमिल संगमम् में भाग लेने के लिए छात्रों के पहले दल में कन्याकुमारी से 43, तिरुचिरापल्ली के 86 और चेन्नई के 87 छात्र हैं।

    पीएम मोदी ने किया था जिक्र

    यह दल मंगलवार को काशी भ्रमण के बाद शाम को नमो घाट पर शुभारंभ समारोह में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी बीते रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि काशी-तमिल संगमम् उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण मंच बन चुका है, जिन्हें तमिल भाषा और संस्कृति से प्रेम है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि काशी-तमिल संगमम में शामिल होकर ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की भावना को मजबूत बनाएं।

    इसमें शामिल होने आने वाले प्रतिनिधिमंडल को सबसे पहले हनुमान घाट ले जाया जाएगा। वहां गंगा स्नान कर काशी स्थित दक्षिण भारतीय मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगे, वहां के इतिहास के बारे में जानेंगे। इसके बाद श्रीकाशी विश्वनाथ धाम जाएंगे। मां अन्नपूर्णा रसोई में भोजन ग्रहण करेंगे। इसके बाद बीएचयू में आयोजित अकादमिक सत्र का हिस्सा बनेंगे।