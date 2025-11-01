दक्षिण से उत्तर तक एक छत के नीचे रहेंगे श्रद्धालु, काशी में पहली बार सभी तीर्थयात्रियों के लिए खुली धर्मशाला

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दर्शन-पूजन के लिए काशी आने वाले तीर्थयात्री सिगरा पर तमिलनाडु की श्रीकाशी नाट्टुकोट्टई नगर क्षत्रम प्रबंधन सोसाइटी की ओर से बनवाई गई 10 मंजिल की भव्य धर्मशाला में रह सकेंगे। यह पहली बार है कि सोसाइटी की धर्मशाला में सभी राज्यों के तीर्थयात्री भी रहेंगे। अभी तक इस सोसाइटी की धर्मशालाओं में दक्षिण के राज्यों के लोग ही ठहर सकते थे। इस वर्ष दिसंबर में धर्मशाला के शुरू होने की संभावना है और इसके संचालन के लिए तमिलनाडु से विशेष टीम आएगी।

तीर्थयात्री कमरे के लिए ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। इस शानदार इमारत में तीन सितारा होटल जैसी सुविधा मिलेगी। 15 हजार वर्गफीट जमीन पर बनी धर्मशाला में 140 कमरे हैं और सभी एसी हैं। पहली मंजिल पर 25 सुइट के साथ भूतल पर बैंक्वेट हाल भी है। अभी कमरों का किराया तय नहीं हुआ है, लेकिन एक कमरे के लिए एक दिन का 1500 रुपये तक किराया हो सकता है। परिसर में 175 कारों की पार्किंग है।

भोजन के लिए कैंटीन होगी, जिसमें सभी को एक जैसा भोजन परोसा जाएगा। पूरा परिसर 62 हजार वर्गफीट का है और खाली बची जमीन पर बाग लगाया जाएगा और इसके फूल बाबा विश्वनाथ को अर्पित किए जाएंगे। परिसर में मौजूद शिव मंदिर में भव्य आरती होगी।