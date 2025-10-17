वाराणसी में 'एक दीया बलिदानियों के नाम' कार्यक्रम में उमड़ा देशभक्ति का सैलाब

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दैन‍िक जागरण और पुल‍िस प्रशासन के साझा आयोजन में शुक्रवार की शाम हर हृदय में उमड़ते देशभक्ति के ज्वार, बलिदानियों के प्रति प्यार और उनकी वीरता की गाथाओं की बहती रसधार को शुक्रवार को एक नया आधार मिला, एक साथ 1.51 लाख दीप जलाए गए तो आयोजन लघु भारत काशी में रोशन हो उठा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने दीप जलाए, तो काशी के इतिहास में एक नया पन्ना भी इसी के साथ जुड़ गया। दीपावली के पूर्व यह आयोजन रोशनी की झड़ी बिखेर द‍िया। मातृभूमि की बलिवेदी पर अपने अमर बलिदान देने वाले बलिदानियों के स्वजन की पीड़ा इस प्रकाश में भले ही पूरी तरह मिट न जाए, लेकिन उनके हृदय के अंधकार और नैराश्य अवश्य छंटेंगे।

‘एक दीया बलिदानियों के नाम’ में वाराणसी के सभी वर्गों के लोग शामिल हुए तो पुल‍िस लाइन ग्राउंड मानो लघु भारत नजर आया। कार्यक्रम में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट, सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षिक, कर्मचारी और पेशेवर संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे तो आम जनता का भी इस अनूठे आयोजन से जुड़ाव हुआ।