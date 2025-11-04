Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देव दीपावली के दौरान काशी घाट पर गंदगी फैलाने पर 8 लोगों पर लगा जुर्माना, भंडारा आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति

    By Shivam Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:45 PM (IST)

    देव दीपावली पर काशी घाटों को गंदा करने वाले आठ लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन ने भंडारे के आयोजन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम घाटों की स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है, और लोगों से सहयोग करने की अपील की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पान-गुटखा थूकने पर आठ लोगों पर लगाया 5,500 रुपये जुर्माना।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगर निगम ने घाटों की स्वच्छता के लिए सख्ती बरतते हुए दो दिनों में आठ लोगों से 5,500 रुपये जुर्माना वसूल किया। देव दीपावली की तैयारियों के बीच चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान में थूकने, कचरा फेंकने और बिना अनुमति भंडारा आयोजित करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चौकीघाट पर गुटखा थूकने वाले दो व्यक्तियों से 500-500 रुपये, केदार घाट पर कूड़ा फेंकने वाले से 500 रुपये, असि घाट पर पान थूकने वाले दो लोगों से 250-250 रुपये वसूले गए। शिवाला व हरिश्चंद्र घाट पर गंदगी फैलाने वालों से 1,500 रुपये, जबकि रीवा घाट पर बिना अनुमति भंडारा आयोजित करने वाले आयोजक से 2,000 रुपये का जुर्माना लिया गया।

    जोनल अधिकारी कृष्ण चंद्र, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निरीक्षक अर्चना विश्वकर्मा, आनंद कुमार और प्रवर्तन दल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने कहा कि देव दीपावली के दौरान घाटों को चमकाना हमारा लक्ष्य है।

    कुछ लोग जानबूझकर गंदगी फैला रहे हैं, उनके खिलाफ यह अभियान निरंतर चलेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकें नहीं, कचरा न फेंकें और शहर की स्वच्छता में सहयोग करें। उल्लंघन पर जुर्माना तय है। निगम ने चेतावनी दी है कि अब खैर नहीं, पकड़े जाने पर तुरंत दंड भरना होगा।

    वाराणसी को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ रखने की मुहिम तेज

    स्वच्छ भारत मिशन के तहत वाराणसी को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ रखने की मुहिम तेज हो गई है। घाटों पर डस्टबिन बढ़ाए गए हैं, सफाईकर्मी तैनात हैं, फिर भी असामाजिक तत्व बाधा बन रहे हैं। निगम ने सभी जोनल अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आने वाले दिनों में और सख्ती की जाएगी।