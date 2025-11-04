देव दीपावली के दौरान काशी घाट पर गंदगी फैलाने पर 8 लोगों पर लगा जुर्माना, भंडारा आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगर निगम ने घाटों की स्वच्छता के लिए सख्ती बरतते हुए दो दिनों में आठ लोगों से 5,500 रुपये जुर्माना वसूल किया। देव दीपावली की तैयारियों के बीच चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान में थूकने, कचरा फेंकने और बिना अनुमति भंडारा आयोजित करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चौकीघाट पर गुटखा थूकने वाले दो व्यक्तियों से 500-500 रुपये, केदार घाट पर कूड़ा फेंकने वाले से 500 रुपये, असि घाट पर पान थूकने वाले दो लोगों से 250-250 रुपये वसूले गए। शिवाला व हरिश्चंद्र घाट पर गंदगी फैलाने वालों से 1,500 रुपये, जबकि रीवा घाट पर बिना अनुमति भंडारा आयोजित करने वाले आयोजक से 2,000 रुपये का जुर्माना लिया गया।

जोनल अधिकारी कृष्ण चंद्र, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निरीक्षक अर्चना विश्वकर्मा, आनंद कुमार और प्रवर्तन दल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने कहा कि देव दीपावली के दौरान घाटों को चमकाना हमारा लक्ष्य है। कुछ लोग जानबूझकर गंदगी फैला रहे हैं, उनके खिलाफ यह अभियान निरंतर चलेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकें नहीं, कचरा न फेंकें और शहर की स्वच्छता में सहयोग करें। उल्लंघन पर जुर्माना तय है। निगम ने चेतावनी दी है कि अब खैर नहीं, पकड़े जाने पर तुरंत दंड भरना होगा।