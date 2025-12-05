जागरण संवाददाता, जौनपुर। केराकत क्षेत्र के एक गांव में एक 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया गया। यह घटना तब हुई जब छात्रा स्कूल जा रही थी। अपहरणकर्ताओं ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के बाद दूसरे दिन छोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

छात्रा गत मंगलवार की सुबह डोभी विकास खंड के एक इंटर कालेज में पढ़ने गई थी। जब वह देर शाम तक घर नहीं लौटी, तो उसके परिवार के सदस्य चिंतित हो गए और उसकी तलाश में जुट गए। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। बुधवार की सुबह, छात्रा ने अपने परिवार को मोबाइल फोन पर सूचित किया कि वह कोइलारी गांव में है।

जब उसके परिवार के सदस्य वहां पहुंचे और उससे पूछताछ की, तो उसने बताया कि सेनापुर निवासी शिवम चौहान और भौरा निवासी उसका साथी किशन कन्नौजिया ने उसे स्कूल जाते समय बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। छात्रा ने बताया कि जब उसने विरोध किया, तो आरोपितों ने उसे गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद, वे उसे कोइलारी में छोड़कर भाग गए।

छात्रा के परिवार ने उसे लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और किशोरी का मेडिकल मुआयना कराया। इसके बाद, उसे उसके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया। पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।