जौनपुर में गैर इरादतन हत्या में पांच दोषियों को सात वर्ष कारावास

जागरण संवाददाता, जौनपुर। चंदवक थाना क्षेत्र के मुकुरीपुर गांव में गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने पांच दोषियों को सात वर्ष कारावास व अर्थ दंड व क्रास केस में भी गैर इरादतन हत्या के दो दोषियों को सात वर्ष कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाया।

अशोक कुमार निवासी मुकुरीपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराया। बताया कि 31 जनवरी 2007 को सात बजे उसका लड़का नित्य क्रिया के लिए गया था। पुरानी रंजिश को लेकर शिव नारायण, श्याम नारायण, प्रभु नारायण, भारत भूषण व आजमगढ़ के विजय राम वादी के लड़के को मारने लगे।