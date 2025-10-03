Language
    By Abhishek Sharma Edited By: Abhishek Sharma
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 12:07 PM (IST)

    जौनपुर के गौरा बादशाहपुर में 75 वर्षीय संगरू राम ने 35 वर्षीय महिला से शादी की जो पहले से ही दो बच्चों की माँ थी। शादी के बाद सुहागरात पर संगरू ने अपनी पत्नी को खेत-बाड़ी और बच्चों की देखभाल के बारे में समझाया। अगली सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

    परिजनों ने मामले को संदिग्ध मानकर पोस्टमार्टम करवाया।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। शहर में बुजुर्ग द्वारा दोगुनी से भी कम उम्र की मह‍िला से शादी करने के बाद सुहागरात मनाते ही मौत होने की घटना के बाद से ही प्रकरण चर्चा में बना हुआ है। दरअसल, बुजुर्ग की शादी के अगले दिन ही मौत होने के बाद क्षेत्र में प्रकरण को लेकर तरह- तरह की बातें शुरू हो गईं। पूरा मामला जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के गांव कुछमुछ का है।

    बुजुर्ग की मौत के बाद परिवार वालों ने मामले को संदिग्ध मानते हुए अंतिम संस्कार रुकवा कर पोस्‍टमार्टम करवाने की बात कही ज‍िसके बाद यह प्रकरण सामने आ सका। कुछमुछ गांव निवासी संगरू राम (75) की एक वर्ष पहले धर्मपत्नी का न‍िधन हो गया था। लंबे समय तक साथ न‍िभाने के बाद 74 साल की उम्र में धर्मपत्नी छोड़कर गई तो वह न‍िराश हो गए। न‍िसंतान होने की वजह से वह अपनी धर्मपत्नी से अत‍ि लगाव रखते थे। 

    पत्‍नी से लगाव होने की वजह से उसके जाने के बाद उम्र के इस पड़ाव पर वह बेचैन रहने लगे। वर्षों संग रहने के बाद जब अकेले की जि‍ंंदगी काटने दौड़ने लगी तो समय काटना भी एक एक द‍िन मुश्‍क‍िल हो चला। कुछ लोगों की सलाह तो कुछ एकांत जीवन से राहत की आस में अंतत: संगरू राम ने निर्णय लिया कि अब वह दोबारा व‍िवाह करेंगे ताक‍ि घर बस सके और जीवन खुशहाल दोबारा से हो जाए। इस आशा से उन्होंने अपनी दुल्हन खोजनी शुरू की।

    काफी मशक्‍कत के बाद दुल्हन मनभावती के रूप में मिली। ले‍क‍िन, मनभावती की उम्र 35 वर्ष थी और  मनभावती के पहले पत‍ि से दो बच्चे भी थे। लेकि‍न दोनों की चाह ने व‍िवाह के बंधन में खुद को बांधने की इच्‍छा जताई तो खुशी खुशी दोनों ने पहले कोर्ट में जाकर तो बाद में मंद‍िर में भी जाकर बीते द‍िनों शादी कर ली। सुहागरात के समय संगरू ने नई नवेली दुल्हन को समझाया कि 'तुम तनाव मत लेना.. मैं सब संभालूंगा, खेत-बाड़ी से लेकर कमाई तक की बातें कर बच्चों पर ध्यान देने के लि‍ए पत्‍नी को सहेजा।

    पर‍िजनों के अनुसार संगरूराम ने शादी के लिए अपनी पांच बिस्वा जमीन बीते द‍िनों पांच लाख रुपये में बेची थी और शादी की खरीदारी करने के लिए 20,000 रुपये दिए थे। वहीं दूसरी ओर 35 साल की मनभावती का भी यह दूसरा व‍िवाह था। 

    हालांक‍ि भव‍िष्‍य की च‍िंंता और भ‍व‍िष्‍य की प्‍लान‍िंंग का दौर लंबा नहीं चल सकता और सूर्योदय के साथ ही संगरूराम की तबीयत अचानक ऐसे ब‍िगड़ने लगी मानो वह कभी अब खड़े भी नहीं हो सकेंगे। धीरे- धीरे हालत इतने बिगड़ गए क‍ि उनको अस्पताल ले जाना पड़ गया। जांच के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर कर द‍िया तो मनभावती के लिए यह शादी की खुशी क्ष‍ण‍िक ही साब‍ित हुई। 

    केराकत सीओ अजीत सिंह ने बताया क‍ि उनकी मौत ब्रेन हैमरेज से हुई है। वहीं गुरुवार को जारी हुई रिपोर्ट में मौत का कारण शाक या अचानक से कोमा में जाने की बात गौराबादशाहपुर थाना प्रभारी प्रवीण यादव ने बताई। हालांक‍ि, पुल‍िस ने व‍ि‍वेचना के बाद ही बाकी स्‍थ‍ित‍ि स्‍पष्‍ट होने की बात कही है। 