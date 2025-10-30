काशी विश्वनाथ का दर्शन कर अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैवेलर ट्रक से टकराई, 11 घायल

जागरण संवाददाता, जौनपुर। आंध्रप्रदेश के 11 पर्यटक गुरुवार सुबह एक ट्रक से टकराकर घायल हो गए। यह दुर्घटना उस समय हुई जब पर्यटक एक ट्रेवलर में यात्रा कर रहे थे। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक को बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। घायलों की स्थिति जानने के लिए जिलाधिकारी डा. दिनेश चंद्र अस्पताल पहुंचे और उन्होंने चिकित्सकों से उपचार की जानकारी ली।

काशी विश्वनाथ के बाद अयोध्या दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रेवलर ट्रक से टकरा गई। हादसे में 11 घायल हो गए।सभी श्रद्धालु आंधाप्रदेश के श्रीकालुकम जिले के हैं। दुर्घटना गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे वाराणसी-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाइन बाजार थाना क्षेत्र केसीहीपुर में हुई। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक की हालत गंभीर देखते हुए ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है।