काशी विश्वनाथ का दर्शन कर अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैवेलर ट्रक से टकराई, 11 घायल
जौनपुर में आंध्र प्रदेश के 11 पर्यटकों का ट्रैवलर वाहन एक ट्रक से टकरा गया, जिससे सभी यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। आंध्रप्रदेश के 11 पर्यटक गुरुवार सुबह एक ट्रक से टकराकर घायल हो गए। यह दुर्घटना उस समय हुई जब पर्यटक एक ट्रेवलर में यात्रा कर रहे थे। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक को बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। घायलों की स्थिति जानने के लिए जिलाधिकारी डा. दिनेश चंद्र अस्पताल पहुंचे और उन्होंने चिकित्सकों से उपचार की जानकारी ली।
काशी विश्वनाथ के बाद अयोध्या दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रेवलर ट्रक से टकरा गई। हादसे में 11 घायल हो गए।सभी श्रद्धालु आंधाप्रदेश के श्रीकालुकम जिले के हैं। दुर्घटना गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे वाराणसी-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाइन बाजार थाना क्षेत्र केसीहीपुर में हुई। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक की हालत गंभीर देखते हुए ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है।
शुरूआती जांच में ट्रक चालक की लापरवाही सामने आ रही है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि दस घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद ट्रक चालक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।