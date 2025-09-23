Language
    जागरण फिल्म फेस्टिवल 2025 : आइपी माल सिगरा में 26 से 28 सितंबर तक होगी फिल्मों की सतरंगी दुनिया

    By Shailesh Asthana Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:34 AM (IST)

    वाराणसी में 26 से 28 सितंबर तक जागरण फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। इस महोत्सव में 25 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी जिनमें मास्टरक्लास और लाइव चर्चा शामिल हैं। उद्घाटन में महेश भट्ट और समापन में सिद्धांत चतुर्वेदी मौजूद रहेंगे। बच्चों के लिए विशेष स्क्रीनिंग भी होगी। क्यूआर कोड स्कैन कर पंजीकरण कराएं।

    आ रहा दुनिया का सबसे बड़़ा घूमंतू फिल्म फेस्टिवल आपके शहर बनारस में।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। दुनिया का सबसे बड़ा घुमक्कड़ फिल्म महोत्सव ‘जागरण फिल्म फेस्टिवल (जेएफएफ) का 13वां वाराणसी संस्करण एक बार फिर तैयार है आपके शहर में वैश्विक सिनेमा का जादू बिखेरने के लिए। यह महोत्सव सिगरा के आइपी माल में आरंभ हो रहा है, इसी सप्ताह शुक्रवार 26 सितंबर से रविवार 28 सितंबर तक।

    सिनेमा और इससे जुड़े विविध पहलुओं से रूबरू कराने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में विभिन्न श्रेणियों में करीब 25 फिल्में दिखाई जाएंगी। इसके अलावा मास्टरक्लास, लाइव चर्चा, लाइव आडिशंस सत्रों में सिने जगत के दिग्गजों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। जेएफएफ दिल्ली से शुरू होकर कानपुर, लखनऊ होते बनारस पहुंच रहा है। इस प्रकार यह देश के आठ राज्यों के 14 शहरों की यात्रा करते हुए मुंबई में भव्य अवार्ड समारोह के साथ सम्पन्न होगा।

    फिल्मों की जानकारी के साथ प्रीमियर शो का भी मौका

    फेस्टिवल में क्षेत्रीय और बालीवुड फिल्मों के साथ कई अंतरराष्ट्रीय फिल्में भी प्रदर्शित की जाएंगी। पिछले कई सालों से जेएफएफ युवाओं के लिए फिल्मों की जानकारी बढ़ाने, मनोरंजन और सिनेमा की बारीकियां समझने के लिए बेहतरीन मंच बना हुआ है। वाराणसी चैप्टर की शुरुआत सुहरिता दास की फिल्म, 'तू मेरी पूरी कहानी' के प्रीमियर से होगी।

    उद्घाटन समारोह में होंगे ख्यात फिल्म निर्देशक महेश भट्ट व अन्य

    26 सितंबर को फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह ख्यात फिल्म निर्देशक महेश भट्ट की उपस्थिति में होगा। इनके साथ मौजूद रहेंगे अरहान पाटिल, हिरण्य ओझा और सुहरिता दास। इनसे फिल्मों पर बातचीत करने का मौका भी दर्शकों को मिलेगा। इसके बाद सुहरिता दास की 'तू मेरी पूरी कहानी' दिखाई जाएगी। लघु फिल्म ‘गुमशुदा : अ ट्रैजिक एनकाउंटर’ का प्रदर्शन होगा। इस फिल्म में बनारस के ही कलाकारों ने काम किया है। फिल्म के निर्देशक अमन सिंह व अभिनेता विक्रांत सेठ हैं। अगले क्रम पर टर्किश फिल्म ‘इन टेन सेकंड्स’ दर्शकों के समक्ष स्क्रीन साझा करेगी।

    दूसरे दिन ‘छावा’ व विनीत का जलवा

    फिल्म समारोह के दूसरे दिन शनिवार 27 सितंबर को सुपरहिट रही रजनीगंध अचीवर हिंदी फीचर ‘छावा’ व इसमें कवि कलश की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बनारस के कलाकार विनीत सिंह का जलवा होगा। दोपहर 12:15 बजे विनीत सिंह से ‘सिनेमा और उत्तरजीविता’ पर चर्चा होगी। इसके बाद 1:15 बजे से ‘छावा’ का प्रदर्शन होगा।

    बच्चों के लिए खास स्क्रीनिंग

    जागरण फिल्म फेस्टिवल अपने बनारस संस्करण के दूसरे दिन ही "सभी के लिए अच्छा सिनेमा" के तहत बच्चों के लिए खास फिल्म ‘दोस्तबुक’ भी लेकर आ रहा है।40 मिनट की इस फिल्क का प्रदर्शन सुबह नौ बजे किया जाएगा। इसके बाद तारिक मोहम्मद निर्देशित ‘मैजिकल प्लांट’ (करामाती पौधा) दिखाई जाएगी। सुबह 11 बजे ब्राजील की फिल्म अंतरराष्ट्रीय डाक्युमेंट्री ‘सीइंग बियांड साइट - द जर्नी आफ एडनील्सन सैक्रामेंटो’ और प्रतीक शर्मा निर्देशित ‘गोल्डेन होरिजोन एंड रिफ्लेक्शन आफ छठ पूजा’ का प्रदर्शन होगा। छावा के बाद शाम 4:15 बजे किशोरों के लिए मास्टर क्लासेज में वीएफएक्स एंड एआइ के बारे में भी चर्चा होगी। तत्पश्चात बंगाली फिल्म ‘आपिश’ हिंदी फिल्म ‘दुआ कुबूल’ और ‘चित्र’ दिखाई जाएगी।

    तीसरे दिन रूबरू होंगे सिद्धांत चतुर्वेदी, फिल्म ‘चिड़िया से होगा समापन’

    समारोह के अंतिम दिन 28 सितंबर को बलिया में जन्मे ‘गल्ली बाय’ से बालीवुड में डेब्यू कर ‘धड़क-2’ ‘बंटी और बबली-2’ ‘गहराइयां’ ‘फोन भूत’ ‘खो गए हम कहां,’ ‘युधरा’ जैसी फिल्मों के साथ अनेक टीवी सीरियल में अपने अभिनय का जादू बिखेरने वाले सिद्धांत चतुर्वेदी से भी बातचीत का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही लगभग 10 फिल्मों का आनंद उठा सकेंगे।

    ....तो फटाफट करें स्कैन और सीट बुकिंग

    यदि आप ये सब देखना और सितारों की बात सुनना चाहते हैं तो पास के लिए दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर अपना पंजीकरण अभी से करा लें। क्यूआर कोड को स्कैन कराकर अपनी सीट कन्फर्म करा लें।