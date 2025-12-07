जागरण संवाददाता, वाराणसी। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आई आई ए) वाराणसी की कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर के चौधरी की अध्यक्षता में मलदहिया स्थित विनायक प्लाजा में संपन्न हुई। इस बैठक में 18-19 दिसंबर को होटल ताज गेंजेस में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म तथा हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2025 के संबंध में चर्चा की गई।

इस एक्सपो में 15 देशों के राजनयिकों और प्रतिनिधियों के आने की सहमति प्राप्त होने से आई आई ए के सदस्य उत्साहित हैं। उन्‍होंने बताया कि इन सभी देशों के राजनयिकों और प्रतिनिधियों के सहमति पत्र और पासपोर्ट की प्रतियां प्राप्त हो चुकी हैं। हम सभी उनके स्वागत के लिए पलक पांवड़े बिछाए तैयार हैं।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के साथ-साथ उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के उद्यमियों की भी आने की सहमति प्राप्त हो गई है। आई आई ए के राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपक बजाज ने बताया कि एक्सपो की सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं।

800 स्क्वायर मीटर के विशाल क्षेत्र में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लगभग 100 स्टॉल लगाए जाएंगे। इस एक्सपो के लिए इन्वेस्ट यू पी, उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, एमएसएमई भारत सरकार, हथकरघा विभाग, पर्यटन और एविएशन विभाग, सिडबी, बैंक ऑफ़ बरोदा, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी आदि की सहभागिता के लिए सहमति प्राप्त हो चुकी है।

आई आई ए के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य राजेश भाटिया ने कहा कि वाराणसी में आयोजित यह अंतरराष्ट्रीय एक्सपो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए एक बूस्टर डोज साबित होगा। इससे इन उद्योगों में नई ऊर्जा का संचार होगा। एक्सपो में 500 करोड़ से अधिक के व्यापार का अनुमान है, जिससे न केवल वाराणसी बल्कि प्रदेश की जीडीपी में भी वृद्धि होगी।

आई आई ए के राष्ट्रीय टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के चेयरमैन राहुल मेहता ने बताया कि एक्सपो में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी से वाराणसी में विदेशी पर्यटकों की आवक में वृद्धि होगी, जो विगत कई वर्षों से कम होती जा रही है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के नए मार्ग प्रशस्त होंगे।

आई आई ए का यह एक्सपो न केवल वाराणसी के लिए, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा। यह आयोजन न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह क्षेत्र की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि में भी योगदान देगा।