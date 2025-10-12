अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर विद्या फाउंडेशन ने किशोरियों संग निकाली रैली
वाराणसी में विद्या फाउंडेशन ने अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर मुड़ादेव गांव में किशोरियों के साथ रैली निकाली। बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। किशोरियों ने दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में लाने का संकल्प लिया। संस्था बालिकाओं के बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।
जागरण संवाददाता, (रोहनिया) वाराणसी। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विद्या फाउंडेशन की तरफ से काशी विद्यापीठ ब्लॉक के मुड़ादेव गांव में रैली निकालकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आसपास के तारापुर, टिकरी, माधोपुर, कुरहुआ, गजाधरपुर, अखरी गांवों की कुल 72 किशोरियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम के दौरान मुड़ादेव प्राथमिक विद्यालय पर बालिकाओं को उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता और दिव्यांगता पहचान तथा रोकथाम के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई।इसके बाद रैली गांव में किशोरियों ने रैली निकाली । रैली का नेतृत्व विद्या फाउंडेशन की सचिव स्वाति सिंह ने किया। स्वाति ने जमीनी स्तर पर दिव्यांगता निवारण और प्रारंभिक पहचान कार्यक्रम में आगे आने के लिए किशोरियों को प्रेरित किया।
इस दौरान किशोरियों ने दिव्यांग भाइयों और बहनों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान नंदिनी पाल और निशा ने किशोरियों को उनके कानूनी अधिकार बताते हुए आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक किया।
स्वाति ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उन्हें सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। गोपाल ने कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वालीं किशोरियों का आभार और धन्यवाद दिया। डा. रंजित कुमार ने बताया कि विद्या फाउंडेशन बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।