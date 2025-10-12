अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर विद्या फाउंडेशन ने किशोरियों संग निकाली रैली

जागरण संवाददाता, (रोहनिया) वाराणसी। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विद्या फाउंडेशन की तरफ से काशी विद्यापीठ ब्लॉक के मुड़ादेव गांव में रैली निकालकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आसपास के तारापुर, टिकरी, माधोपुर, कुरहुआ, गजाधरपुर, अखरी गांवों की कुल 72 किशोरियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान मुड़ादेव प्राथमिक विद्यालय पर बालिकाओं को उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता और दिव्यांगता पहचान तथा रोकथाम के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई।इसके बाद रैली गांव में किशोरियों ने रैली निकाली । रैली का नेतृत्व विद्या फाउंडेशन की सचिव स्वाति सिंह ने किया। स्वाति ने जमीनी स्तर पर दिव्यांगता निवारण और प्रारंभिक पहचान कार्यक्रम में आगे आने के लिए किशोरियों को प्रेरित किया।