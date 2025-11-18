Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद अश्लील वीडियो बनाकर प्रसारित करने की धमकी, केस दर्ज

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 12:43 PM (IST)

    इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद एक युवती को अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी मिली है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दे रहा।

    जागरण संवाददाता वाराणसी। इंस्टाग्राम पर अनजान युवक से दोस्ती, उससे प्यार और गहरे संबंध बनाना एक युवती को भारी पड़ गया। वाराणसी में युवती से मिलने के बाद आरोपित युवती को अपने दोस्त के घर ले गया। अब उसे लखनऊ मिलने के लिए बुला रहा, इनकार पर युवती के आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दे रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवती को कुछ नहीं सूझा तो थाना लंका में तहरीर दी। पुलिस केस दर्ज कर आरोपित की तलाश में जुट गई। सामने घाट (लंका) की एक युवती को चंदौली निवासी शुभम पांडेय से कुछ माह पूर्व इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। जिसके बाद दोनों ने कदम बढ़ाया तो दोस्ती प्रगाढ़ हुई फिर दोनों में गहरे संबंध बन गए।

    लखनऊ में लोको पायलट शुभम पांडेय अवकाश पर घर आया तो युवती को मिलने के लिए बुलाया और उसे पांडेयपुर निवासी अपने एक दोस्त के यहां मिलवाने ले गया। आरोप है कि आवाजाही, मेल-मिलाप के दौरान युवक ने युवती के कई अंतरंग फोटो खींचने संग वीडियो बना लिए। शुभम अवकाश बीतने पर लौटा तो मिलने के लिए लखनऊ बुलाने लगा।

    इस बात को मानने से इंकार पर शुभम ने धमकी दी कि, तुम्हारे फोटो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दूंगा। युवती के रिश्तेदारों को फोन कर उसके बारे में अनर्गल बातें बताकर मानसिक शोषण कर रहा है। इंस्पेक्टर लंका राजकुमार शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है। जांच में ज्यादा कुछ तथ्य मिल नहीं पा रहा है। इसलिए ठोस सुबूत मिलने पर ही कार्रवाई की जाएगी।

     

    महिला का वीडियो और फोटो इंटरनेट मीडिया पर किया अपलोड

    भेलूपुर थाने में प्रयागराज स्थित छोटा बघाड़ा निवासी सर्वेश शुक्ल के खिलाफ सोमवार को उसकी महिला मित्र का निजी वीडियो व फोटो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करने के खिलाफ उसके भाई ने मुकदमा दर्ज कराया है। महिला के भाई ने आरोप लगाया है कि सर्वेश की उसकी बहन से मित्रता थी। उसके पास बहन का कुछ निजी वीडियो व फोटो था। जिसे डाउन लोड करके उसने इंटरनेट मीडिया पर डाल दिया और मेरे रिश्तेदारों के पास भेज दिया। मना करने पर गाली-गलौच कर रहा है। थाना प्रभारी सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।