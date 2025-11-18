इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद अश्लील वीडियो बनाकर प्रसारित करने की धमकी, केस दर्ज

जागरण संवाददाता वाराणसी। इंस्टाग्राम पर अनजान युवक से दोस्ती, उससे प्यार और गहरे संबंध बनाना एक युवती को भारी पड़ गया। वाराणसी में युवती से मिलने के बाद आरोपित युवती को अपने दोस्त के घर ले गया। अब उसे लखनऊ मिलने के लिए बुला रहा, इनकार पर युवती के आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दे रहा।

युवती को कुछ नहीं सूझा तो थाना लंका में तहरीर दी। पुलिस केस दर्ज कर आरोपित की तलाश में जुट गई। सामने घाट (लंका) की एक युवती को चंदौली निवासी शुभम पांडेय से कुछ माह पूर्व इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। जिसके बाद दोनों ने कदम बढ़ाया तो दोस्ती प्रगाढ़ हुई फिर दोनों में गहरे संबंध बन गए।

लखनऊ में लोको पायलट शुभम पांडेय अवकाश पर घर आया तो युवती को मिलने के लिए बुलाया और उसे पांडेयपुर निवासी अपने एक दोस्त के यहां मिलवाने ले गया। आरोप है कि आवाजाही, मेल-मिलाप के दौरान युवक ने युवती के कई अंतरंग फोटो खींचने संग वीडियो बना लिए। शुभम अवकाश बीतने पर लौटा तो मिलने के लिए लखनऊ बुलाने लगा।

इस बात को मानने से इंकार पर शुभम ने धमकी दी कि, तुम्हारे फोटो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दूंगा। युवती के रिश्तेदारों को फोन कर उसके बारे में अनर्गल बातें बताकर मानसिक शोषण कर रहा है। इंस्पेक्टर लंका राजकुमार शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है। जांच में ज्यादा कुछ तथ्य मिल नहीं पा रहा है। इसलिए ठोस सुबूत मिलने पर ही कार्रवाई की जाएगी।