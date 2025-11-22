जागरण संवाददाता, वाराणसी। किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने के ल‍िए शनिवार को राजकीय कृषि बीज भंडार-काशीविद्यापीठ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय गोदाम प्रभारी राहुल राज एवं कृषक बाबू लाल ग्राम गोपालपुर, वीरेंद्र सिंह, ग्राम खुलासपुर आदि मौजूद रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोदाम प्रभारी द्वारा बताया गया कि कुल 827.20 कुंतल गेहूं बीज प्राप्त हुआ है जिसके सापेक्ष अभी तक 652 कुंतल का वितरण हो चुका है। वितरण हेतु अभी 172.20 कुंतल बीज अवशेष है। उक्त के क्रम में जनपद के सभी राजकीय गोदाम प्रभारी तथा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि किसानों के बीच में प्रचार प्रसार करते हुए अवशेष बीज का समय से वितरण सुनिश्चित करें।

इसके साथ ही साथ किसानों से भी अपील की गई कि जनपद के सभी राजकीय बीज भंडारों पर उच्च गुणवत्ता का गेहूं का बीज 50 परसेंट अनुदान पर उपलब्ध है यह बीज पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर वितरित किया जा रहा है जिन किसानों को गेहूं की बुवाई करनी है वह अपने विकासखंड के बीज गोदाम पर उपस्थित होकर पोस मशीन में अंगूठा लगाते हुए 50% अनुदान पर गेहूं का बीज प्राप्त करके समय से गेहूं की बुवाई करें।

गेहूं की फसल में समय का विशेष महत्व होता है जितना अधिक विलंब से बुवाई होगा उतना ही गेहूं का उत्पादन घटता जाएगा अतः किसान भाई समय से बीज प्राप्त करके अपने गेहूं की बुवाई करें। सभी गोदाम प्रभारी समय से गोदाम खोल कर कृषकों को निर्धारित दर पर बीज उपलब्ध कराएं।