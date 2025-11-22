राजकीय कृषि बीज भंडार काशीविद्यापीठ का निरीक्षण, अब भी बचा है पर्याप्त बीज
वाराणसी के राजकीय कृषि बीज भंडार, काशीविद्यापीठ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि भंडार में अभी भी पर्याप्त बीज उपलब्ध हैं। अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि उन्हें उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण बीज मिलेंगे और आगामी बुवाई के मौसम में कोई समस्या नहीं होगी। विभाग बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने के लिए शनिवार को राजकीय कृषि बीज भंडार-काशीविद्यापीठ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय गोदाम प्रभारी राहुल राज एवं कृषक बाबू लाल ग्राम गोपालपुर, वीरेंद्र सिंह, ग्राम खुलासपुर आदि मौजूद रहे।
गोदाम प्रभारी द्वारा बताया गया कि कुल 827.20 कुंतल गेहूं बीज प्राप्त हुआ है जिसके सापेक्ष अभी तक 652 कुंतल का वितरण हो चुका है। वितरण हेतु अभी 172.20 कुंतल बीज अवशेष है। उक्त के क्रम में जनपद के सभी राजकीय गोदाम प्रभारी तथा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि किसानों के बीच में प्रचार प्रसार करते हुए अवशेष बीज का समय से वितरण सुनिश्चित करें।
इसके साथ ही साथ किसानों से भी अपील की गई कि जनपद के सभी राजकीय बीज भंडारों पर उच्च गुणवत्ता का गेहूं का बीज 50 परसेंट अनुदान पर उपलब्ध है यह बीज पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर वितरित किया जा रहा है जिन किसानों को गेहूं की बुवाई करनी है वह अपने विकासखंड के बीज गोदाम पर उपस्थित होकर पोस मशीन में अंगूठा लगाते हुए 50% अनुदान पर गेहूं का बीज प्राप्त करके समय से गेहूं की बुवाई करें।
गेहूं की फसल में समय का विशेष महत्व होता है जितना अधिक विलंब से बुवाई होगा उतना ही गेहूं का उत्पादन घटता जाएगा अतः किसान भाई समय से बीज प्राप्त करके अपने गेहूं की बुवाई करें। सभी गोदाम प्रभारी समय से गोदाम खोल कर कृषकों को निर्धारित दर पर बीज उपलब्ध कराएं।
निर्धारित दर से अधिक दर पर बीज का वितरण पाए जाने पर संबंधित गोदाम प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी। इसी के साथ किसानो को अवगत कराना है कि जनपद में वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में डीएपी एवं यूरिया उर्वरक उपलब्ध है। किसी किसान भाई को उर्वरक प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है तो कृपया जनपद स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूप में शिकायत करें।
