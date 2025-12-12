जागरण संवाददाता, वाराणसी। बाबतपुर से शुक्रवार को इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी दो शहरों की चार उड़ानों को रद करने की जानकारी दी है। एयरलाइंस ने यात्रियों को इस निरस्तीकरण की सूचना पहले ही दे दी थी, जिससे उन्हें वैकल्पिक उड़ान चुनने या टिकट रद कराने की सुविधा प्राप्त हुई। अधिकांश यात्रियों ने अपने टिकट को दूसरी उड़ान में स्थानांतरित कर लिया, जबकि कुछ ने टिकट कैंसिल करने का निर्णय लिया।

इंडिगो के अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली से वाराणसी और वापस दिल्ली की उड़ान 6E 6258/2231 तथा बैंगलुरु की उड़ान 6E 185/353 को रद्द किया गया है। यह सूचना यात्रियों को एक दिन पूर्व ही प्रदान की गई थी, जिससे उन्हें अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करने का अवसर मिला।

उड़ानों के रद्द होने से प्रभावित यात्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्हें नई उड़ान बुक करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा, जबकि अन्य ने इंडिगो की सेवा को संतोषजनक बताया। एयरलाइंस ने यात्रियों को आश्वासन दिया है कि वे उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर हैं।

इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय उड़ानों की स्थिति की जांच अवश्य करें। इसके अलावा, एयरलाइंस ने यह भी कहा है कि वे भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।