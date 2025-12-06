Language
    इंडिगो एयरलाइंस संकट के कारण वाराणसी में पर्यटन को 50 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान

    By Abhishek sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    इंडिगो एयरलाइंस की समस्याओं के चलते वाराणसी के पर्यटन उद्योग को 50 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। पर्यटकों ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी, जिससे होट ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। बाबतपुर- इंडिगो एयरलाइंस संकट के कारण वाराणसी पर्यटन को 50 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। पर्यटन वेलफेयर एसोसिएशन (टी डब्लू ए) उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राहुल मेहता ने बताया कि इंडिगो एयरलाइंस की समस्याओं के चलते देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों ने अपनी बुकिंग रद कर दी, जिससे वाराणसी में पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हुआ है।

    प्रतिदिन लगभग 3000-4000 पर्यटक इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से काशी आते हैं। ये पर्यटक अच्छे होटलों में ठहरते हैं, टैक्सी बुक करते हैं और खरीदारी करते हैं। लेकिन अब जब ये पर्यटक नहीं आ रहे हैं, तो होटल की बुकिंग, टैक्सी की बुकिंग और अन्य खर्चे भी नहीं होंगे। इस स्थिति में वाराणसी में 50 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार का नुकसान हुआ है।

    राहुल मेहता ने बताया कि उन्होंने अपने पैकेज के तहत कुछ पर्यटकों को सड़क मार्ग से अयोध्या भेजा, जहां से उन्हें एयर इंडिया के विमान से बैंगलुरु और हैदराबाद भेजा गया। इस पूरे खर्च का भार ट्रैवल एजेंसी को उठाना पड़ा। पर्यटन कारोबार से जुड़े प्रदीप चौरसिया ने बताया कि उनकी ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से एक स्पेनिश ग्रुप आया था, जिनकी दिल्ली से (मैड्रेड) स्पेन की फ्लाइट थी। उन्हें सड़क मार्ग से दिल्ली भेजा गया, और फिर दिल्ली से सभी यात्री स्पेन के मैड्रेड शहर के लिए रवाना हुए। यदि वे विमान का इंतजार करते, तो शायद उनकी स्पेन की फ्लाइट भी छूट जाती।

    इसी प्रकार, एक ग्रुप लंदन का भी था, जिन्हें बंदे भारत से दिल्ली भेजा गया और फिर दिल्ली से लंदन के लिए रवाना हुए। इसके अलावा, कुछ यात्रियों का मालदीव के लिए हनीमून पैकेज था, जिनका बैंगलुरु से टिकट निरस्त कर उन्हें दिल्ली से भेजा गया। इस पैकेज में भी नुकसान हुआ है।

    इस संकट ने वाराणसी के पर्यटन उद्योग को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। स्थानीय व्यवसायियों और ट्रैवल एजेंटों ने इस स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है। यदि यह संकट जल्द समाप्त नहीं होता है, तो वाराणसी के पर्यटन उद्योग को और भी अधिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

    वाराणसी का पर्यटन उद्योग फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट सके इस स्‍थि‍ति‍ तक पहुंचने में समय लगेगा। इंडिगो एयरलाइंस संकट ने वाराणसी के पर्यटन को एक नई चुनौती दी है, जिससे न केवल आर्थिक नुकसान हुआ है, बल्कि स्थानीय व्यवसायों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है।