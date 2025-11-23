बनारस में 'इंडियन शकीरा' गोरी का धमाल, कुल्हड़ चाय का लिया आनंद
राजस्थानी डांसर गोरी, जिन्हें 'इंडियन शकीरा' के नाम से जाना जाता है, अपनी टीम के साथ बनारस पहुंचीं। उन्होंने होटल से लाइव वीडियो पोस्ट कर अपने कार्यक्रम की जानकारी दी और लोगों से जुड़ने की अपील की। गोरी ने सुबहे बनारस का आनंद लिया और कुल्हड़ वाली चाय की चुस्की लेते हुए तस्वीर साझा की।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। नागौर, राजस्थान की गोरी ने पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी राजस्थानी डांस का डंका बजा रखा है। भारतीय शकीरा का तमगा हासिल करने वाली गोरी के डांस के वैसे तो देश विदेश में मुरीद लोग हैं लेकिन अब वह अपनी टीम के साथ बनारस में अपने कार्यक्रम के सिलसिले में आई हैं।
उनकी टीम की ओर से शनिवार को वीडियो पोस्ट कर जानकारी दी गई कि वह अपने सुरक्षा दस्ते के साथ बनारस होटल में आ चुकी हैं। रात में उनका डांस का बड़ा आयोजन भी था। उन्होंने होटल में राधा कृष्ण की तस्वीर के साथ लाइव वीडियो होटल से पोस्ट कर बताया कि वह एक आयोजन के सिलसिले में बनारस में आई हुई हैं।
उन्होंने बनारस के लोगों से भी आयोजन से जुड़ने की अपील की। इसके पूर्व भी उन्होंने सोशल मीडिया पर 22 नवंबर को बनारस में अपने डांस के कार्यक्रम की जानकारी साझा कर बनारस आने की जानकारी दी थी। उन्होंने अपनी टीम के साथ वीडियो भी पोस्ट किया है।
अपने बाडीगार्ड व बाउंसरों की फौज के साथ चलने वाली गोरी ने रविवार की सुबह सुबहे बनारस का आनंद लिया और कुल्हड़ वाली चाय की चुस्की लेते हुए फोटो भी पोस्ट की है। पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा है - "चलो सुबह चाय की चुस्की लगाते हैं।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।