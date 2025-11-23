जागरण संवाददाता, वाराणसी। नागौर, राजस्थान की गोरी ने पूरे देश ही नहीं व‍िदेशों में भी राजस्‍थानी डांस का डंका बजा रखा है। भारतीय शकीरा का तमगा हास‍िल करने वाली गोरी के डांस के वैसे तो देश व‍िदेश में मुरीद लोग हैं लेक‍िन अब वह अपनी टीम के साथ बनारस में अपने कार्यक्रम के स‍िलस‍िले में आई हैं।

उनकी टीम की ओर से शन‍िवार को वीड‍ियो पोस्‍ट कर जानकारी दी गई क‍ि वह अपने सुरक्षा दस्‍ते के साथ बनारस होटल में आ चुकी हैं। रात में उनका डांस का बड़ा आयोजन भी था। उन्‍होंने होटल में राधा कृष्‍ण की तस्‍वीर के साथ लाइव वीड‍ियो होटल से पोस्‍ट कर बताया क‍ि वह एक आयोजन के स‍िलस‍िले में बनारस में आई हुई हैं।

उन्‍होंने बनारस के लोगों से भी आयोजन से जुड़ने की अपील की। इसके पूर्व भी उन्‍होंने सोशल मीड‍िया पर 22 नवंबर को बनारस में अपने डांस के कार्यक्रम की जानकारी साझा कर बनारस आने की जानकारी दी थी। उन्‍होंने अपनी टीम के साथ वीड‍ियो भी पोस्‍ट क‍िया है।