    वाराणसी में अपर पुलिस आयुक्त ने त्‍योहार की तैयार‍ियों को परखा, क‍िया स्थलीय निरीक्षण 

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 01:34 PM (IST)

    वाराणसी में पुलि‍स आयुक्‍त कार्यालय की ओर से बताया गया क‍ि पुलि‍स टीम सड़कों पर मार्च कर फुटपाथ सह‍ित शहर भर में सुरक्षा व्‍यवस्‍था को चाक चौबंद करने के ल‍िए सतर्कता बरत रही है। इसी कड़ी में सोमवार को पुल‍िस बल ने अध‍िकार‍ियों के साथ न‍िकलकर शहर में भ्रमण भी क‍िया। 

    वाराणसी में त्‍योहार पर पुल‍ि‍स अध‍िकार‍ियों ने मार्च कर त्‍योहार की तैयार‍ियों का जायजा ल‍िया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। सोशल मीडिया सेल कार्यालय अपर पुलिस आयुक्त, कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय, कमिश्नरेट वाराणसी की ओर से त्‍योहार पर व‍िशेष तैयार‍ियों को लेकर रूपरेखा जारी की गई है। बताया गया क‍ि अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था), कमिश्नरेट वाराणसी ने दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज एवं छठ पर्व के अवसर पर शहर में बढ़ते यातायात दबाव, बाजारों में भीड़ एवं सुरक्षा के दृष्टिगत कज्जाकपुरा, राजघाट, एचपी पेट्रोल पंप, बसंत कॉलेज मोड़, नमो घाट से होते हुए राजघाट ब्रिज एवं सुजाबाद तक के मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस आयुक्त महोदय ने अवैध अतिक्रमण, अव्यवस्थित ठेला-खोमचा, अवैध पार्किंग तथा दुकानों द्वारा सड़क पर फैलाए गए सामान पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी, सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात निरीक्षक एवं नगर निगम के अधिकारियों को संयुक्त रूप से कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए।

    पहला निर्देश था कि सम्पूर्ण मार्ग को अतिक्रमण-मुक्त कराया जाए। सभी मुख्य मार्गों, चौराहों व मोड़ों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाने का आदेश दिया गया। नगर निगम, पुलिस व यातायात विभाग की संयुक्त टीम गठित कर नियमित अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने की बात कही गई।

    दूसरा निर्देश आगामी पर्वों हेतु विशेष यातायात योजना बनाने का था। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज एवं छठ पर्व के दौरान संभावित भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मार्ग एवं पार्किंग स्थलों का निर्धारण किया जाएगा। प्रमुख बाजारों, घाटों एवं पूजा स्थलों के आसपास नो-एंट्री जोन एवं वन-वे ट्रैफिक सिस्टम लागू करने का भी निर्देश दिया गया।

    तीसरा निर्देश सीसीटीवी व ड्रोन सर्वे मॉनिटरिंग से संबंधित था। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता की जांच की जाएगी और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कैमरे एवं ड्रोन सर्वे की व्यवस्था की जाएगी।

    चौथा निर्देश वाहन पार्किंग एवं चालान व्यवस्था को सुदृढ़ करने का था। फुटपाथ, पुल, मोड़ एवं प्रतिबंधित स्थानों पर वाहन पार्क करने वालों के विरुद्ध तत्काल चालान व टोइंग कार्रवाई की जाएगी।

    पांचवा निर्देश फील्ड ड्यूटी एवं तैनाती व्यवस्था को लेकर था। शाम एवं पीक आवर्स में अतिरिक्त पुलिस बल व यातायात कर्मियों की तैनाती की जाएगी।

    अपर पुलिस आयुक्त महोदय ने सभी अधिकारियों को त्योहारों के दौरान जनसहभागिता, सतर्कता और अनुशासन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि “यातायात व्यवस्था केवल दायित्व नहीं बल्कि नागरिक सुविधा का आधार है।”

    उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, यातायात नियमों का पालन करें और अपने शहर को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं अतिक्रमण-मुक्त वाराणसी बनाने में योगदान दें।