वाराणसी में नोट की गड्डी दिखाकर जालसाज महिला के जेवरात लेकर फरार, केस दर्ज

जागरण संवाददाता, वाराणसी। लंका थाना क्षेत्र के भगवानपुर स्थित बालाजी नगर कॉलोनी के निवासी राहुल सिंह की पत्नी पुस्तक सिंह ने एक अज्ञात जालसाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। घटना बीते शनिवार की शाम साढ़े चार बजे के आसपास लंका स्थित वी टू मॉल के निकट हुई। वहां दो युवक आए और रास्ता पूछने लगे। रास्ता बताने के बाद भी वे वहां से नहीं गए और अचानक 500 रुपये की गड्डी दिखाने लगे। उन्होंने कहा कि वे अपने दोस्त को खाना खिला कर लौट रहे हैं।

इसके बाद, उन युवकों ने पुस्तक सिंह से कहा कि वे अपने जेवरात निकालकर रुमाल में सुरक्षित बांध लें। महिला जालसाजों की बातों में उलझ गईं और इसी बीच, कुछ कागज और गिट्टी को पुड़िया बनाकर रुमाल में बांधकर दे दिए। जब पुस्तक सिंह घर पहुंचीं और रुमाल से पुड़िया खोली, तो उन्हें केवल गिट्टी और कागज के टुकड़े मिले। उनके कान के झुमके और गले की चेन, जिसमें ओम का लॉकेट था, गायब हो चुके थे।

पुस्तक सिंह ने तुरंत इस घटना की सूचना लंका थाना को दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से जालसाजों की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना न केवल एक जालसाजी का मामला है, बल्कि यह समाज में बढ़ती ठगी की प्रवृत्ति को भी उजागर करती है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसे जालसाजों से सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।