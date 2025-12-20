Language
    IMA की वोटर लिस्ट सात भागों में विभाजित, सात काउंटरों पर नाम होगा सत्यापित

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:33 PM (IST)

    इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) वाराणसी शाखा के वार्षिक चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। वोटर लिस्ट को सात भागों में विभाजित किया गया है और मतदान रविवा ...और पढ़ें

     इस वर्ष प्रत्याशियों की संख्या अधिक होने के कारण स्टेट काउंसिल मेंबर के बैलट पेपर को दो पृष्ठों में तैयार किया गया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) वाराणसी शाखा के वार्षिक चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारी की गई है। यह चुनाव रविवार को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक आइएमए भवन में आयोजित किया जाएगा।

    चुनाव अधिकारी डा. अजीत सैगल ने बताया कि मतदान प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए वोटर लिस्ट को सात भागों में विभाजित किया गया है। इस व्यवस्था के तहत सात अलग-अलग काउंटर स्थापित किए गए हैं, जहां मतदाता अपने नाम का सत्यापन कराने के बाद बैलट पेपर प्राप्त करेंगे।

    नाम सत्यापन के बाद, मतदाता 20 बूथों में जाकर अपना मत डाल सकेंगे। डा. सैगल ने बताया कि इस बार लगभग 2135 पंजीकृत चिकित्सक सदस्य मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सीनियर सिटीजन चिकित्सकों की सुविधा के लिए अलग से विशेष स्थान निर्धारित किया गया है। इस वर्ष प्रत्याशियों की संख्या अधिक होने के कारण स्टेट काउंसिल मेंबर के बैलट पेपर को दो पृष्ठों में तैयार किया गया है।

    पदाधिकारी, एक्जीक्यूटिव मेंबर और स्टेट काउंसिल मेंबर के बैलट अलग-अलग रंगों के होंगे, और इन्हें उसी रंग के बैलट बाक्स में डालना अनिवार्य है। यदि कोई मतदाता गलत बाक्स में बैलट डालता है, तो उसका वोट अमान्य कर दिया जाएगा।

    मतदान के लिए सरकार द्वारा जारी वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। मतदान क्षेत्र में मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। शाम पांच बजे तक बैलट प्राप्त करने वालों को वोट डालने का अधिकार होगा। चुनाव संचालन में डा. प्रभाकर शुक्ला, डा. आनंद शर्मा, डा. केसी गुप्ता, डा. संजय मेहता, डा. सफीक हैदर तथा डा. वीके सिंह सहयोग करेंगे।

    डा. सैगल ने सभी सदस्यों से शांतिपूर्ण एवं सक्रिय मतदान की अपील की है। इस चुनाव में भाग लेने वाले सभी चिकित्सकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मताधिकार का सही ढंग से प्रयोग करें और चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाएं। यह चुनाव न केवल चिकित्सकों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह संगठन की दिशा और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

    आइएमए वाराणसी के वार्षिक चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है और सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे समय पर मतदान करें और अपने अधिकार का उपयोग करें। चुनाव के सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों और सदस्यों का सहयोग आवश्यक है। इस चुनाव के माध्यम से चिकित्सकों की एकजुटता और संगठन की मजबूती को दर्शाने का अवसर मिलेगा। सभी मतदाता अपने मत का सही उपयोग करें और इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं।