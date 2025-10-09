दीपावली से पहले वाराणसी में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दालमंडी से पुलिस ने अवैध पटाखा बरामद किया। चौक पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। चौकी प्रभारी दालमंडी प्रकाश सिंह चौहान के अनुसार शेख मोहम्मद आसिफ के मकान में अवैध पटाखा होने की जानकारी मिली। टीम के साथ छापेमारी करने पर 306 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए गया। मौके से दो व्यक्ति फरार हो गए।

वहीं दूसरी ओर कानपुर में पटाखों को लेकर मचे घमासान के बाद अब ज‍िला प्रशासन की ओर से दीपावली के पूर्व अत‍िर‍िक्‍त सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन की ओर से बाजारों में सघन जांच और कार्रवाई को लेकर न‍िर्देश जारी क‍िया जा चुका है। पुराने कारोबार‍ियों पर नजर रखने के साथ ही घने बाजार क्षेत्र में अवैध पटाखा ब‍िक्री को लेकर कड़ी न‍िगरानी रखी जा रही है। बताया गया क‍ि दीपावली ही नहीं बल्‍क‍ि देव दीपावली तक पटाखों की ब‍िक्री पर वाराणसी में व‍िशेष नजर रखी जाएगी ताक‍ि क‍िसी भी अप्र‍िय घटना से बचा जा सके।