IIT-BHU की छात्रा से रेप मामले में 6 जनवरी को होगी सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पीड़िता से जिरह

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू परिसर में आइआइटी छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के लंबित मुकदमे में मंगलवार को वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। पीड़िता बेंगलुरु की अदालत से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित थी लेकिन जिरह की कार्यवाही न होने पर फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने अगली तिथि छह जनवरी तय कर दी। इस मामले में पीड़िता से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की कार्यवाही की जानी है। 12 दिसंबर को पीड़िता से बचाव पक्ष की जिरह पूरी न होने पर अदालत ने इसे जारी रखते हुए 23 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अदालत के आदेश पर वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता का बयान और उससे जिरह की कार्यवाही की जा रही है। इस मुकदमे में विवेचक की गवाही से पहले पीड़िता के शेष जिरह को पूरा कराने की बचाव पक्ष ने अपील की थी। इस अपील पर अदालत ने पीड़िता को शेष जिरह के लिए 12 दिसंबर को तलब किया था। पीड़िता द्वारा अदालत को यह बताया गया कि 23 दिसंबर को वह बेंगलुरु में रहेगी।