IIA टूरिज्म एवं हॉस्पिटालिटी एक्सपो को व्यापारिक औद्योगिक और सामाजिक संगठनों का मिला साथ

जागरण संवाददाता, वाराणसी। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा होटल मेरिडियन ग्रैंड में आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें वाराणसी के लगभग सभी औद्योगिक व्यापारिक तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 18-19 दिसंबर 2025 को होटल ताज गेंजेस में आयोजित आई आई ए अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में सहभागिता हेतु विचार विमर्श हुआ।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए आई आई ए के उपाध्यक्ष आर के चौधरी ने एक्सपो के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की एमएसएमई इकाइयों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना है। एक्सपो में बी टू बी मीटिंग्स के माध्यम से बिजनेस ग्रोथ पर विशेष फोकस किया गया है।

सेमिनार के माध्यम से टूरिज्म तथा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के उद्यमियों को सरकार के नियम तथा कानूनों की जानकारी तथा इस सेक्टर को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आईआईए के राष्ट्रीय सचिव दीपक बजाज ने जानकारी दी कि एक्सपो में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिल्ली हरियाणा पंजाब आदि प्रदेशों से काफी संख्या में एमएसएमई की उपस्थिति रहेगी। एक्सपो में भाग लेने के लिए अभी तक 5000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्राप्त हो चुके हैं।

स्वागत संबोधन करते हुए आई आई ए राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य राजेश भाटिया ने सभी उपस्थित औद्योगिक, व्यापारिक तथा सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों का अभिनंदन करते हुए कि वाराणसी में पहली बार टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का इतना वृहद आयोजन हो रहा है हम सभी को मिलकर वाराणसी की गरिमा के अनुरूप इस आयोजन को सफल बनाना है। हम सभी संगठनों से आग्रह करते हैं कि अपने सदस्यों को इस एक्सपो के बारे में जानकारी दें तथा उनसे इसमें भाग लेने हेतु अनुरोध भी करें।

आईआईए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल मेहता ने बताया कि विगत छह माह से इस एक्सपो की तैयारी चल रही है। एक्सपो में टूरिज्म तथा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लगभग सभी उद्यमों का ध्यान रखा गया है इस एक्सपो से न केवल वाराणसी या पूर्वांचल बल्कि पूरे प्रदेश के इस सेक्टर के उद्योगों को नए व्यापार, निवेश, नेटवर्किंग, नई तकनीकी तथा बाजार विस्तार मिलेगा जो अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर का काम करेगा

मीटिंग का संचालन आईआईए वाराणसी के चेयरमैन पंकज अग्रवाल तथा धन्यवाद प्रकाशआई आई ए मेंबरशिप ग्रोथ कमेटी के अध्यक्ष नीरज पारेख ने किया। मीटिंग में राष्ट्रीय सचिव अनुपम देव, डिविजनल चेयरमैन प्रशांत अग्रवाल, डिविजनल सचिव मनीष कटारिया, वाराणसी चैप्टर के सचिव बी एन दुबे ने अपने विचार रखे।