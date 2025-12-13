Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IIA टूरिज्म एवं हॉस्पिटालिटी एक्सपो को व्यापारिक औद्योगिक और सामाजिक संगठनों का मिला साथ

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:58 PM (IST)

    इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित मीटिंग में 18-19 दिसंबर 2025 को ताज गेंजेस में होने वाले आईआई ए अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो ...और पढ़ें

    Hero Image

    बैठक में बताया गया क‍ि एक्सपो में बी टू बी मीटिंग्स और सेमिनार होंगे, जिसमें सरकार के नियम और सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा होटल मेरिडियन ग्रैंड में आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें वाराणसी के लगभग सभी औद्योगिक व्यापारिक तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 18-19 दिसंबर 2025 को होटल ताज गेंजेस में आयोजित आई आई ए अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में सहभागिता हेतु विचार विमर्श हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक की अध्यक्षता करते हुए आई आई ए के उपाध्यक्ष आर के चौधरी ने एक्सपो के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की एमएसएमई इकाइयों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना है। एक्सपो में बी टू बी मीटिंग्स के माध्यम से बिजनेस ग्रोथ पर विशेष फोकस किया गया है।

    सेमिनार के माध्यम से टूरिज्म तथा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के उद्यमियों को सरकार के नियम तथा कानूनों की जानकारी तथा इस सेक्टर को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

    आईआईए के राष्ट्रीय सचिव दीपक बजाज ने जानकारी दी कि एक्सपो में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिल्ली हरियाणा पंजाब आदि प्रदेशों से काफी संख्या में एमएसएमई की उपस्थिति रहेगी। एक्सपो में भाग लेने के लिए अभी तक 5000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्राप्त हो चुके हैं।

    स्वागत संबोधन करते हुए आई आई ए राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य राजेश भाटिया ने सभी उपस्थित औद्योगिक, व्यापारिक तथा सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों का अभिनंदन करते हुए कि वाराणसी में पहली बार टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का इतना वृहद आयोजन हो रहा है हम सभी को मिलकर वाराणसी की गरिमा के अनुरूप इस आयोजन को सफल बनाना है। हम सभी संगठनों से आग्रह करते हैं कि अपने सदस्यों को इस एक्सपो के बारे में जानकारी दें तथा उनसे इसमें भाग लेने हेतु अनुरोध भी करें। 

    आईआईए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल मेहता ने बताया कि विगत छह माह से इस एक्सपो की तैयारी चल रही है। एक्सपो में टूरिज्म तथा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लगभग सभी उद्यमों का ध्यान रखा गया है इस एक्सपो से न केवल वाराणसी या पूर्वांचल बल्कि पूरे प्रदेश के इस सेक्टर के उद्योगों को नए व्यापार, निवेश, नेटवर्किंग, नई तकनीकी तथा बाजार विस्तार मिलेगा जो अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर का काम करेगा

    मीटिंग का संचालन आईआईए वाराणसी के चेयरमैन पंकज अग्रवाल तथा धन्यवाद प्रकाशआई आई ए मेंबरशिप ग्रोथ कमेटी के अध्यक्ष नीरज पारेख ने किया। मीटिंग में राष्ट्रीय सचिव अनुपम देव, डिविजनल चेयरमैन प्रशांत अग्रवाल, डिविजनल सचिव मनीष कटारिया, वाराणसी चैप्टर के सचिव बी एन दुबे ने अपने विचार रखे।

    मीटिंग में महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा, महामंत्री अशोक जायसवाल, श्री काशी अग्रवाल सभा के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, मारवाड़ी समाज से प्रदीप तुलस्यान,नारायण खेमका, मनोज जाजोदिया, जैन समाज के अध्यक्ष आर सी जैन, आलोक भंसाली, राम नगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से सुनील अग्रवाल, प्रशांत गुप्ता, महेश चौधरी, संजय झुनझुनवाला,दी स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से दिनेश जैन, गौरव गुप्ता, रोटरी क्लब से दीपक अग्रवाल, अनिल जाजोदिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन से यू आर सिंह, होटल एसोसिएशन से गोकुल शर्मा, बिल्डर एसोसिएशन से सर्वेश अग्रवाल , गुजराती समाज से लोकेश भाई श्याम मंडल के अध्यक्ष दीपक तोदी, हनुमान ध्वजा के अध्यक्ष कौशल शर्मा तथा इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उद्यमी अभिषेक अग्रवाल, शुभम अग्रवाल, अनल प्रकाश सिंह, सत्य नारायण खेतान, रचना अग्रवाल, उमंग गुप्ता, बृजेश केशरी आदि की उपस्थिति रही।