Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरठ सिटी-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस से हाईकोर्ट के न्यायाधीश का बैग चोरी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 12:47 PM (IST)

    मेरठ सिटी-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश का बैग चोरी हो गया। न्यायाधीश मेरठ से वाराणसी की यात्रा कर रहे थे, तभी यह घटना हुई। बैग में महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। रेलवे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    वंदे भारत एक्सप्रेस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के न्यायाधीश का हैंड बैग चोरी हो गया। 

    जासं, वाराणसी। मेरठ सिटी-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के न्यायाधीश का हैंड बैग चोरी हो गया। वे ट्रेन में एक्जीक्यूटिव श्रेणी में सफर कर रहे थे। कैंट जीआरपी मुकदमा दर्ज कर चोर की तलाश में जुट गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यायमूर्ति अनिल कुमार रविवार को गाड़ी संख्या-22490 मेरठ सिटी-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के ई-वन कोच में लखनऊ से वाराणसी की यात्रा कर रहे थे। वाराणसी जंक्शन पर उतरने के दौरान वे अपना हैंडबैग सीट संख्या-27 पर ही भूल गए।

    बताया क‍ि फौरन इसका आभास होने पर वापस पहुंचे तो बैग नहीं मिला। उसमें हाईकोर्ट का आइकार्ड, बैंक कार्ड, चश्मा और कुछ नकदी समेत अन्य सामान रखे थे। जीआरपी के अनुसार कोच में लगे सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है। हाल के दिनों में ट्रेनों में चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं।