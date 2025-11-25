मेरठ सिटी-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस से हाईकोर्ट के न्यायाधीश का बैग चोरी
मेरठ सिटी-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश का बैग चोरी हो गया। न्यायाधीश मेरठ से वाराणसी की यात्रा कर रहे थे, तभी यह घटना हुई। बैग में महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। रेलवे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
जासं, वाराणसी। मेरठ सिटी-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के न्यायाधीश का हैंड बैग चोरी हो गया। वे ट्रेन में एक्जीक्यूटिव श्रेणी में सफर कर रहे थे। कैंट जीआरपी मुकदमा दर्ज कर चोर की तलाश में जुट गई है।
न्यायमूर्ति अनिल कुमार रविवार को गाड़ी संख्या-22490 मेरठ सिटी-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के ई-वन कोच में लखनऊ से वाराणसी की यात्रा कर रहे थे। वाराणसी जंक्शन पर उतरने के दौरान वे अपना हैंडबैग सीट संख्या-27 पर ही भूल गए।
बताया कि फौरन इसका आभास होने पर वापस पहुंचे तो बैग नहीं मिला। उसमें हाईकोर्ट का आइकार्ड, बैंक कार्ड, चश्मा और कुछ नकदी समेत अन्य सामान रखे थे। जीआरपी के अनुसार कोच में लगे सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है। हाल के दिनों में ट्रेनों में चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं।
