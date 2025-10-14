Language
    चश्मे में लगे स्‍पाई कैमरे संग काशी व‍िश्‍वनाथ मंद‍िर में दर्शनार्थी को पुलिस ने पकड़ा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:44 PM (IST)

    वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में हैदराबाद से आए एक श्रद्धालु को हिडन कैमरे से फोटो खींचते हुए पकड़ा गया। बेनडापुडी प्रुधवी राजू नामक यह व्यक्ति अपने परिवार के साथ दर्शन करने आया था और उसने चश्मे में लगे कैमरे से तस्वीरें खींचीं। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और वेरिफिकेशन के बाद छोड़ दिया। इस घटना से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं।

    चौक पुलिस द्वारा थाने में पूछताछ कर वेरिफिकेशन करने के बाद छोड़ द‍िया गया। 

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। बाबा दरबार पर‍िक्षेत्र में मंगलवार को उस समय अफरातफरी मच गई जब एक श्रद्धालु स्‍पाई कैमरे वाले चश्‍मे के साथ पकड़ा गया। चौक पुलिस द्वारा थाने में पूछताछ कर वेरिफिकेशन करने के बाद छोड़ द‍िया गया। 

    श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में एक श्रद्धालु द्वारा हिडन कैमरा पहनकर फोटो खींचने का मामला सामने आया है। श्रद्धालु का नाम बेनडापुडी प्रुधवी राजू है, जो हैदराबाद से अपने परिवार के साथ वाराणसी आया था। वह चश्मे में हिडन कैमरा लगाकर मंदिर परिसर में फोटो खींच रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    यह घटना मंदिर की सुरक्षा में एक बड़ी चूक को उजागर करती है। दरअसल श्रद्धालु बेनडापुडी पुधवी राजू पुत्र बेनडापुडी नागा राजू निवासी सिकन्दराबाद, हैदराबाद, तेलंगाना अपने परिवार में अपनी मां बड़ालक्ष्मी, पत्नी मैत्री, मामा रवि के साथ सोमवार को वाराणसी आये तथा शिवाश्रय होटल कचौड़ी गली थाना चौक पर रुके थे।

    मंगलवार को परिवारीजन के साथ सुबह नौ बजे सुगम दर्शन का टिकट लेकर मन्दिर दर्शन करने के लिए गये थे। राजू ने रे बैन का एक चश्मा पहना हुआ था, जिसमें हिडन कैमरा लगा हुआ था। उस हिडन कैमरे से उनके द्वारा मन्दिर परिसर के अन्दर अपने परिवारीजन का फोटो खींचा जा रहा था।

    फोटो खींचने के दौरान वहां पर मौजूद पुलिस बल द्वारा उनको थाना चौक पर लाया गया। श्रद्धालु के मोबाइल को चेक किया गया तो चश्मे में लगे हिडन कैमरे से तीन फोटो अपनी मां का मन्दिर परिसर में लिया गया है। पूछताछ के बाद वेरिफिकेशन से संतुष्ट होने पर उसे छोड़ दिया गया।