जागरण संवाददाता, वाराणसी। बाबा दरबार पर‍िक्षेत्र में मंगलवार को उस समय अफरातफरी मच गई जब एक श्रद्धालु स्‍पाई कैमरे वाले चश्‍मे के साथ पकड़ा गया। चौक पुलिस द्वारा थाने में पूछताछ कर वेरिफिकेशन करने के बाद छोड़ द‍िया गया।

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में एक श्रद्धालु द्वारा हिडन कैमरा पहनकर फोटो खींचने का मामला सामने आया है। श्रद्धालु का नाम बेनडापुडी प्रुधवी राजू है, जो हैदराबाद से अपने परिवार के साथ वाराणसी आया था। वह चश्मे में हिडन कैमरा लगाकर मंदिर परिसर में फोटो खींच रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

यह घटना मंदिर की सुरक्षा में एक बड़ी चूक को उजागर करती है। दरअसल श्रद्धालु बेनडापुडी पुधवी राजू पुत्र बेनडापुडी नागा राजू निवासी सिकन्दराबाद, हैदराबाद, तेलंगाना अपने परिवार में अपनी मां बड़ालक्ष्मी, पत्नी मैत्री, मामा रवि के साथ सोमवार को वाराणसी आये तथा शिवाश्रय होटल कचौड़ी गली थाना चौक पर रुके थे।

मंगलवार को परिवारीजन के साथ सुबह नौ बजे सुगम दर्शन का टिकट लेकर मन्दिर दर्शन करने के लिए गये थे। राजू ने रे बैन का एक चश्मा पहना हुआ था, जिसमें हिडन कैमरा लगा हुआ था। उस हिडन कैमरे से उनके द्वारा मन्दिर परिसर के अन्दर अपने परिवारीजन का फोटो खींचा जा रहा था।