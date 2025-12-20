Language
    वाराणसी में शन‍िवार को भीषण कोहरे से कई व‍िमान न‍िरस्‍त, कई व‍िमान व‍िल‍ंब‍ित

    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:57 AM (IST)
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:57 AM (IST)

    वाराणसी में शनिवार को भीषण कोहरे के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुईं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें रद्द कर दी गईं, और दिल्ली से आने वाली उड़ानें भी रद ...और पढ़ें

     यात्रियों को उड़ानों की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। मौसम की खराबी के कारण शनिवार को कई उड़ानें व्‍यापक रूप से प्रभावित हुईं। कई व‍िमानों की लेट लतीफी सामने आई तो कोहरे ने दोपहर तक व‍िमानों का संचालन व्‍यस्‍त रखा। इसकी वजह से एयरपोर्ट पर यात्रि‍यों को दुश्‍वारी का सामना करना पड़ा। 

    शन‍िवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान आई एक्स 1223/1224 को निरस्त कर दिया गया। इसी प्रकार, दिल्ली से आने वाली एयर इंडिया की उड़ान ए आई 2495/2496 भी रद कर दी गई। इसकी वजह से सर्वाध‍िक द‍िल्‍ली रूट के यात्री प्रभाव‍ित हुए। 

    इसके अतिरिक्त, भुवनेश्वर से आने वाला विमान निर्धारित समय से डेढ़ घंटे की देरी से पहुंचा। यह विमान 10:30 बजे आने वाला था, लेकिन यह 12 बजे पहुंचा। इसके अलावा, अन्य विमानों की समय सारणी भी प्रभावित हुई है और कई उड़ानें कुछ देर से पहुंची हैं।

    मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं के कारण हवाई यातायात पर असर पड़ा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति की जानकारी पहले से प्राप्त करें और समय पर एयरपोर्ट पहुंचें।

    इस स्थिति के चलते यात्रियों में चिंता और असुविधा का माहौल बना हुआ है। एयरलाइनों ने यात्रियों से अपील की है कि वे धैर्य रखें और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए एयरलाइन के संपर्क में रहें। शनिवार का दिन हवाई यात्रा के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। मौसम की अनिश्चितता के कारण यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

    यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए एयरलाइनों ने आवश्यक कदम उठाए हैं। उम्मीद है कि मौसम में सुधार होते ही हवाई सेवाएं सामान्य हो जाएंगी। दिल्ली में मौसम की स्थिति ने हवाई यात्रा को प्रभावित किया है, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा है।