    वाराणसी में भीषण कोहरे से सोमवार को 10 उड़ानें रद, कई व‍िमान विलंबित

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:48 PM (IST)

    वाराणसी में सोमवार को घने कोहरे के कारण 10 उड़ानें रद कर दी गईं और कई विमान विलंबित हुए। दृश्यता कम होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड ...और पढ़ें

    विमानों के निरस्त और विलंब होने के कारण यात्रियों और उनके परिजनों को परेशानी हुई।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी (बाबतपुर)। कोहरे के कारण सोमवार को वाराणसी एयरपोर्ट पर आने वाली पांच उड़ानें रद रहीं वही कई विलंबित भी हुईं। आने वाले विमानों के रद होने के कारण जाने वाली उड़ाने भी रद कर दी गईं। विमानों के निरस्त और विलंब होने के कारण यात्रियों और उनके परिजनों को परेशानी हुई।

    विमानन कंपनियों ने एडवाइजरी भी जारी की है कि ठंड और कोहरे के मौसम को देखते हुए घर से निकलने के पूर्व विमान का शेड्यूल एयरलाइंस के आफिसियल वेबसाइट पर जरूर चेक करें, इसके अलावा हम भी सभी यात्रियों को मैसेज और मेल के माध्यम से अपडेट करते रहते हैं ।यात्रियों को आगाह किया है कि यात्री टिकट बुक करते समय अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे।

    ये विमान रहे रद
    आई एक्स 1223/1224
    दिल्ली वाराणसी दिल्ली
    6 ई 6719/432
    हैदराबाद वाराणसी हैदराबाद
    6 ई 714/499
    बैंगलुरु वाराणसी बैंगलुरु
    6 ई 6447/6570 मुंबई वाराणसी मुंबई
    6 ई 401/6044
    चेन्नई वाराणसी चेन्नई
    एस जी 441/442 अहमदाबाद वाराणसी अहमदाबाद

    ये विमान हुए विलंबित
    एयर इंडिया दिल्ली वाराणसी दिल्ली चार घंटे
    अकासा एयर बैंगलुरु वाराणसी मुंबई दो घंटे
    इंडिगो की मुंबई वाराणसी मुंबई छह घंटे
    इंडिगो की भुवनेश्वर वाराणसी भुवनेश्वर चार घंटे
    इंडिगो की कोलकाता वाराणसी कोलकाता ढाई घंटे
    स्पाइस जेट की हैदराबाद वाराणसी हैदराबाद दो घंटे
    इंडिगो की हैदराबाद वाराणसी हैदराबाद दो घंटे
    इसके अलावा अन्य उड़ानें भी एक से दो घंटे तक विलंबित रही।