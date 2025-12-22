जागरण संवाददाता, वाराणसी (बाबतपुर)। कोहरे के कारण सोमवार को वाराणसी एयरपोर्ट पर आने वाली पांच उड़ानें रद रहीं वही कई विलंबित भी हुईं। आने वाले विमानों के रद होने के कारण जाने वाली उड़ाने भी रद कर दी गईं। विमानों के निरस्त और विलंब होने के कारण यात्रियों और उनके परिजनों को परेशानी हुई।

विमानन कंपनियों ने एडवाइजरी भी जारी की है कि ठंड और कोहरे के मौसम को देखते हुए घर से निकलने के पूर्व विमान का शेड्यूल एयरलाइंस के आफिसियल वेबसाइट पर जरूर चेक करें, इसके अलावा हम भी सभी यात्रियों को मैसेज और मेल के माध्यम से अपडेट करते रहते हैं ।यात्रियों को आगाह किया है कि यात्री टिकट बुक करते समय अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे।

ये विमान रहे रद

आई एक्स 1223/1224

दिल्ली वाराणसी दिल्ली

6 ई 6719/432

हैदराबाद वाराणसी हैदराबाद

6 ई 714/499

बैंगलुरु वाराणसी बैंगलुरु

6 ई 6447/6570 मुंबई वाराणसी मुंबई

6 ई 401/6044

चेन्नई वाराणसी चेन्नई

एस जी 441/442 अहमदाबाद वाराणसी अहमदाबाद